Sam Smith dedica su regreso "a todos los corazones solitarios en San Valentín"

"Lanzar esta canción va a ser todo un reto porque viene de lo más profundo de mi ser. La compuse junto a Jimmy Napes y Stargate en L.A. durante un tiempo de autodescubrimiento y de desamor. Está dedicada a todos esos corazones que están solitarios otro San Valentín más", plantea el cantante.

El nuevo single sigue los pasos de los últimos lanzamientos, "How Do You Sleep" -la versión del clásico disco de Donna Summer "I Feel Love"- y la edición conjunta de Sam y Normani, "Dancing with a Stranger".

Tres años después de "The thrill of it all", Sam Smith publicará su nuevo álbum el próximo 1ro de mayo. Se titulará igual que este single de adelanto, es decir, "To die for".