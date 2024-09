San Sebastián reafirma su amor por Johnny Depp

La estrella estadounidense de Piratas del Caribe mostrará hoy -24 de septiembre- su nueva película en su faceta detrás de la cámara, Modi, Three Days on the Wing of Madness, sobre el artista italiano Amedeo Modigliani, en sección oficial, pero fuera de concurso.

San Sebastián ha mantenido una histórica buena relación con Depp, incluso en los años de su lucha judicial con Heard, llegándole a otorgar en 2021 el honorífico Premio Donostia a su carrera.

Tras ganar el juicio por difamación contra Heard, Depp regresó a la gran pantalla como el rey Luis XV en Jeanne du Barry, que, no exento de polémica, abrió el año pasado el Festival de Cannes, donde un centenar de trabajadores del cine firmaron una carta para repudiarlo.

Antes de la proyección oficial de Modi, Three Days on the Wing of Madness en la noche, Depp, de 61 años, atenderá una rueda de prensa donde seguramente volverá a ser preguntado por sus tormentosos últimos años.

Modi, el bohemio

Su largometraje se enfoca en tres días en la vida de Modigliani (interpretado por el actor italiano Riccardo Scamarcio), cuando este era apenas un artista más tratando de ganarse la vida en París, asediada por la guerra en 1931.

Perseguido por la policía, quiere huir a su natal Livorno, pero debe esperar tres días para encontrarse con un afamado coleccionista (interpretado por Al Pacino), mientras comparte juergas con sus amigos pintores Maurice Utrillo y Chaim Soutine y su musa, Beatrice Hastings.

También en sección oficial, pero en competencia por la Concha de Oro -el máximo galardón del certamen que entrega sus premios este sábado-, se presenta este martes El hombre que amaba los platos voladores, la nueva ficción del argentino Diego Lerman.

El cineasta porteño regresa a San Sebastián donde ya compitió en sección oficial con Una especie de familia, que ganó el Premio del Jurado al Mejor guión en 2017, y El suplente, merecedor de las Concha de Plata a la Mejor interpretación de reparto en 2022.

Las favoritas hasta ahora

Hasta este martes, cuando el Festival de San Sebastián llega a su ecuador, una de las películas mejor recibidas por los críticos ha sido Cónclave, dirigida por el alemán Edward Berger y protagonizada por Ralph Fiennes, un film que se perfila como material para los Óscar.

También han recibido generosos aplausos dos films españoles, Los destellos, el nuevo drama intimista de Pilar Palomero, y Tardes de soledad, de Albert Serra, un documental que acompaña a un torero en varias jornadas en los ruedos, muy criticado por defensores de los animales.

El Festival de San Sebastián ha tenido en esta edición los platos fuertes de los premios Donostia, entregados al actor español Javier Bardem y a la intérprete australiana Cate Blanchett.

El director español Pedro Almodóvar, que llega después de ganar el León de Oro en Venecia con su primera película en inglés La habitación de al lado (The Room Next Door), recogerá el suyo el jueves.

