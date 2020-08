Sánchez Grass: "La pandemia ha devuelto credibilidad a los medios"

“No hay ningún tema humano que me sea ajeno; no existe tema que a nosotros no nos interese, porque si existe como tema es porque hay un público para eso. Y de eso se trata, de hablar con el lenguaje más directo y coloquial sin pelos en la lengua y rindiéndole homenaje a nuestro eslogan Ser bueno es más importante que ser importantes. Y eso es lo queremos: ser buenos”, dijo Sánchez Grass.

El presentador señaló que los ratings (nivel de audiencia) del programa, que se estrenó el pasado noviembre, se han elevado a raíz de la pandemia, que les ha permitido cautivar a la audiencia durante un horario que en otros tiempos no era el idóneo para atraer público, o tal vez si lo era y no lo sabían.

“Ha alcanzado un nivel de rating impresionante. Somos los reyes en esa franja de horario en cuanto al rating. Era un horario que estaba muy desatendido, no se creía que fuera un horario tan importante. Y es que tal vez, al contrario de lo que indican ciertos parámetros, el horario no influya en el éxito de un programa de televisión. La calidad del contenido, sin embargo, marca la gran diferencia.

“Los programadores están cometiendo el error de creer que hay horarios importantes. No hay horarios importantes, lo que tiene que haber es contenidos atractivos y la gente busca el tiempo. Si no lo pueden encontrar en el momento en el que sale al aire, pues buscan un resumen o buscan otra manera de verlo, pero a la gente lo que le interesa es el contenido”, expuso.

“El llamado del público ha sido extraordinario promediando más de mil mensajes diariamente; nos llaman e interactúan con nosotros de diferentes maneras”, agregó. Pero, ¿cuál ha sido la fórmula para atrapar a la audiencia? Ofrecer lo esencial en cuanto a responsabilidad social, que en estos tiempos incluye ofrecer información, pero también una dosis de distracción.

“La responsabilidad con el tema de la pandemia ha sido grande, con los segmentos médicos día por día explicando todo; hablando de las ayudas y de la crisis económica dándole oportunidad a la gente y a negocios pequeños, recibiendo llamadas, dando respuesta caso por caso, documentándonos de todo, dándole ayuda a la gente, que vean que hay una voz que se identifica con sus problemas, porque los problemas de la comunidad son mis mismos problemas”, detalló.

“Hago muchas cosas de entretenimiento conectado a la actualidad. Y estoy convencido de que la gente quiere optimismo, quiere alegría, que le vendan ilusiones, quieren cosas lindas porque hay una realidad que los está aplastando”, añadió. Incluso transporta a la audiencia a otra realidad a través de la magia de la televisión, que emplea para promover las artes y la cultura.

“Ahora con el programa he tenido una experiencia extraordinaria con los viajes virtuales. Desde que empezó la pandemia, estoy bromeando con la gente diciéndoles que los voy a llevar a donde no pueden ir, y pongo hasta un efecto de un avión que despega”, contó.

“Y los llevo a las Óperas del mundo que están dando funciones online gratuitas; los llevo a ver el contenido de los museos. Los llevo a lugares de EEUU que ni siquiera saben que existe y a lugares que deben visitar cuando la pandemia pase. Todo virtual y a través de lugares, de canciones, de nostalgia, de la Historia, de discos, de libros, de cosas que nos hagan el encierro más feliz”, agregó.

Aunque es sabido que la crisis global afectó el quehacer artístico y cultural, en materia de rating la industria de la televisión se ha visto beneficiada. Sánchez Grass lo reconoce y también considera que la pandemia ha sido benévola con los medios.

“La pandemia para mí ha sido una bendición, aunque sea cruel decirlo, porque de todas las cosas malas también salen cosas buenas y esta es una de ellas: que la gente nos de su voto de confianza, que esperen la explicación diaria, que nos vean como una ayuda y que le devuelvan la credibilidad a los medios tradicionales”, expresó.

“Porque todo el tiempo están compartiendo lo que ven en Facebook, pero ahora en este contexto, en el que todo el mundo es medio, es trascendental definir en quién creemos. ¿Vamos a creer en alguien que sin información ni rigor publicó cualquier cosa en su muro de Facebook, en un chiste de Tik Tok o en un Instagrammer?”, explicó.

Sin intentar desmerecer la función de las redes sociales, insiste en que la veracidad de la noticia es aun más fundamental en medio de circunstancias tan difíciles, y ese elemento solo lo pueden proveer los medios de comunicación.

“No es quitarle el mérito a las redes, todo eso tiene un gran mérito, pero cuando hay un caos como este, una crisis tan fuerte, cuando está muriendo tanta gente, hay que volver a las fuentes de rigor, hay que volver al periodismo de verdad, hay que buscar al que contrasta, al que cuenta, al que no comparte un dato que no esté verificado”, afirmó.

“Y la pandemia ha sido muy útil para eso, porque le ha devuelto la preponderancia a los medios tradicionales, que sean sentido verdaderamente útiles. Y que ahora tienen que replantearse cómo siguen en este camino de ser esencialmente útiles con o sin pandemia, porque la vida continua y la gente tiene que seguir creyendo en nosotros”.

Asimismo, destacó cuán fructífera ha sido la alianza del programa con DIARIO LAS AMÉRICAS, que incluye un encuentro digital entre el presentador y la periodista Grethel Delgado para conversar sobre los temas de la edición impresa semanal del Diario.

“Quiero destacar la participación de Diario Las Américas en el programa que sale al aire el miércoles con Grethel, con quien hago un repaso de los principales contenidos de la edición semanal y de lo que viene. Y en la emisión del viernes tenemos una pieza especial del Diario, en la que repasamos los temas principales de la edición que circula el mismo viernes”, resaltó.

“Además de que nos servimos de las investigaciones y de los contenidos que trabaja el periódico de una manera muy legitima. Ha sido muy bueno el matrimonio, la gente lo tiene muy identificado y espera ese momento de alianza y cariño”.