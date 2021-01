Sandy Marquetti, la gran revancha que lo trajo a Miami

“Interpreto a un muchacho que se hace novio de una joven nacida en EEUU., pero de raíces cubanas, y a quien en la primera cita quiere llevar a un espectáculo para que conozca nuestros bailes, la música, y la comida. El problema es que yo no hablo inglés, pero ella sí, y ahí es donde se produce lo hilarante de la historia”, dijo el actor sobre el show, que cuenta con 22 bailarines en escena bajo la dirección artística de Antonio Drija, además de la actuación de los músicos Amaury Gutiérrez, Albita Rodríguez, Luis Bonfil y Grethel Ortiz.

“Le agradezco esta oportunidad a Albita Rodríguez, a Iván Camejo, y a Claudia Valdés. Cuando se presenta mi personaje Albita enseguida pensó en mí y me recomendó con Miguel Ferro [director de la obra]. Por su parte, Iván Camejo es coescritor del musical y él también puso mi nombre sobre la mesa, y finalmente Claudia Valdés fue la persona que me contactó estando yo en Cuba”, reveló.

Un nuevo comienzo

Sandy Marquettisalió de Cuba en el año 2012 para probar suerte en Colombia. El galán, había adquirido cierta popularidad después de trabajar en más de 10 películas, entre las que figuran Bailando chachachá, Fábula, El premio flaco y Juan de los muertos.

Cintas a las que suma su experiencia como animador y bailarín de las populares fiestas que ron Habana Club realizaba cada año en los cinco continentes, por lo que asegura, tiene una vida de preparación para interpretar el rol que le fue otorgado en Cuba Under The Stars.

“Yo nunca había hecho teatro en Miami, y ha sido una experiencia muy gratificante. Estamos en un período de pandemia en el que hay mucha incertidumbre y tristeza en el mundo, y de buenas a primeras este show viene a romper con todo eso y ha tenido muy buena aceptación. El público responde muy bien y yo siento una inmensa satisfacción”, dijo el actor, quien regresó a Miami el pasado 12 de noviembre.

“Es un espectáculo que la gente estaba necesitando, y lo mejor de todo es que no es solo para los cubanos, ya que quienes no lo son pueden conocer de nuestra cultura, gastronomía, y raíces. Es un musical para que todos puedan disfrutar y pasar una noche inolvidable”.

Nuevos proyectos:

Graduado de la Escuela Nacional de Arte, Sandy Marquetti comenzó a actuar en películas en el año 2003 y desde entonces no ha parado de trabajar. Telenovelas, comerciales y animación, han sido algunas de las facetas que ha explotado.

En Miami ha tenido una carrera intermitente, pero es recordado por sus roles en América TeVé, donde participó en TN3; también fue parte del extinto show Arrebatados, y posteriormente participó en El Arañazo, junto a Omar Moynelo (Mega TV), hasta que Telemundo lo escogió para ser parte del elenco de la telenovela Bajo el mismo cielo.

“La pandemia me cogió en Cuba, así que tuve que estar encerrado y sobreviviendo. Fueron unos meses duros, en especial porque estuve alejado de mi hijo Bruno (7), pero esta nueva oportunidad de estar aquí me llena de ilusión y espero que me traiga más proyectos”, finalizó.

Cuba Under The Stars, funciones de jueves a domingo, de 7 pm a 11:30 pm, en el Youth Fair Expo Center. Para boletos o más información, visite cubaunderthestars.com.