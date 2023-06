Sarah Ferguson revela que fue operada de cáncer de mama

REALEZA Sarah Ferguson no recibe invitación a coronación de Carlos III

Sarah, exesposa del príncipe Andrés y madre de la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, habló sobre el diagnóstico en su nuevo podcast, Tea Talks with the Duchess and Sarah, que será lanzado el lunes. Grabó el episodio antes de someterse a la cirugía.

Sarah Ferguson, como anteriormente era conocida, solía ser uno de los blancos predilectos de la prensa sensacionalista británica. Publicó su autobiografía y es autora de varios libros para niños, así como de una novela histórica de romance para adultos.

FUENTE: AP