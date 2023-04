Sarah Ferguson no recibe invitación a coronación de Carlos III

MIAMI.- Se presume que Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, no fue invitada a la coronación del rey Carlos III , que se celebrará el 6 de mayo en la abadía de Westminster.

Según información difundida por el medio británico The Sun, la duquesa de York no tiene funciones dentro de la casa real, por lo que no hay razón para que sea parte de la celebración de Carlos III y Camila.