Sascha Fitness revela que es oficialmente ciudadana estadounidense

MIAMI.- La empresaria y creadora de contenido venezolana Sascha Barboza, conocida en redes sociales como Sascha Fitness, compartió con orgullo que ya es oficialmente ciudadana estadounidense.
El anuncio lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Con mucho orgullo y gratitud”. Sus palabras fueron recibidas con miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores de todo el mundo, quienes celebraron junto a ella este nuevo capítulo en su vida.
Nacida en Maracaibo, Venezuela, en 1984, Sascha se dio a conocer inicialmente en su país a través de las redes sociales, donde comenzó a compartir rutinas de entrenamiento y consejos de nutrición.
Con el tiempo, su comunidad creció exponencialmente, lo que la impulsó a mudarse a Estados Unidos en 2015, en busca de mayores oportunidades para desarrollar su marca personal y empresarial.
Radicada en Miami, consolidó su carrera como autora de libros, conferencista y fundadora de una exitosa línea de suplementos nutricionales. Gracias a su disciplina y capacidad de conectar con el público, se convirtió en referente del bienestar físico, la vida saludable y el empoderamiento femenino no solo en América Latina, sino también en el mercado hispano de EE.UU.
El camino hacia la ciudadanía, que suele implicar años de residencia y un proceso riguroso de trámites, representa para Sascha el reconocimiento oficial a su esfuerzo como inmigrante.
Aunque no ha compartido públicamente cuánto tiempo le tomó obtenerla, sus seguidores destacan este logro como la recompensa a años de dedicación y trabajo constante en un país que ya la adoptó como propia.
Con esta nueva nacionalidad, Sascha Barboza suma tres ciudadanías: la venezolana por nacimiento, la alemana por herencia familiar y ahora la estadounidense, lo que refleja la diversidad de sus raíces y su trayectoria internacional.
Además de su faceta profesional, Sascha también es madre de dos niñas, y ha mostrado cómo equilibra su vida familiar con el crecimiento de su empresa, convirtiéndose en ejemplo de constancia y resiliencia para miles de mujeres.
La noticia de su ciudadanía estadounidense fue ampliamente celebrada en redes sociales, donde muchos resaltaron que Sascha no solo inspira con sus consejos de fitness y nutrición, sino también con su historia de superación personal como inmigrante latina que ha logrado construir un nombre y un legado en el extranjero.