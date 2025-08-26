Sascha Fitness revela que es oficialmente ciudadana estadounidense

La entrenadora Sascha Barboza regresa a Miami para dictar por primera vez su conferencia Los Secretos de Sascha (CORTESÍA)

MIAMI.- La empresaria y creadora de contenido venezolana Sascha Barboza, conocida en redes sociales como Sascha Fitness, compartió con orgullo que ya es oficialmente ciudadana estadounidense .

El anuncio lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Con mucho orgullo y gratitud”. Sus palabras fueron recibidas con miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores de todo el mundo, quienes celebraron junto a ella este nuevo capítulo en su vida.

Nacida en Maracaibo, Venezuela, en 1984, Sascha se dio a conocer inicialmente en su país a través de las redes sociales, donde comenzó a compartir rutinas de entrenamiento y consejos de nutrición.

Con el tiempo, su comunidad creció exponencialmente, lo que la impulsó a mudarse a Estados Unidos en 2015, en busca de mayores oportunidades para desarrollar su marca personal y empresarial.

Su crecimiento

Radicada en Miami, consolidó su carrera como autora de libros, conferencista y fundadora de una exitosa línea de suplementos nutricionales. Gracias a su disciplina y capacidad de conectar con el público, se convirtió en referente del bienestar físico, la vida saludable y el empoderamiento femenino no solo en América Latina, sino también en el mercado hispano de EE.UU.

El camino hacia la ciudadanía, que suele implicar años de residencia y un proceso riguroso de trámites, representa para Sascha el reconocimiento oficial a su esfuerzo como inmigrante.

Aunque no ha compartido públicamente cuánto tiempo le tomó obtenerla, sus seguidores destacan este logro como la recompensa a años de dedicación y trabajo constante en un país que ya la adoptó como propia.

Tres nacionalidades

Con esta nueva nacionalidad, Sascha Barboza suma tres ciudadanías: la venezolana por nacimiento, la alemana por herencia familiar y ahora la estadounidense, lo que refleja la diversidad de sus raíces y su trayectoria internacional.

Además de su faceta profesional, Sascha también es madre de dos niñas, y ha mostrado cómo equilibra su vida familiar con el crecimiento de su empresa, convirtiéndose en ejemplo de constancia y resiliencia para miles de mujeres.

La noticia de su ciudadanía estadounidense fue ampliamente celebrada en redes sociales, donde muchos resaltaron que Sascha no solo inspira con sus consejos de fitness y nutrición, sino también con su historia de superación personal como inmigrante latina que ha logrado construir un nombre y un legado en el extranjero.