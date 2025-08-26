martes 26  de  agosto 2025
Sascha Fitness revela que es oficialmente ciudadana estadounidense

La noticia fue celebrada en redes sociales, donde muchos resaltaron que Sascha no solo inspira con sus consejos sino también con su historia de superación

La entrenadora Sascha Barboza regresa a Miami para dictar por primera vez su conferencia&nbsp;Los Secretos de Sascha (CORTESÍA)

La entrenadora Sascha Barboza regresa a Miami para dictar por primera vez su conferencia Los Secretos de Sascha (CORTESÍA)

Por Patricia Guillén

MIAMI.- La empresaria y creadora de contenido venezolana Sascha Barboza, conocida en redes sociales como Sascha Fitness, compartió con orgullo que ya es oficialmente ciudadana estadounidense.

El anuncio lo hizo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde expresó: “Con mucho orgullo y gratitud”. Sus palabras fueron recibidas con miles de mensajes de apoyo por parte de seguidores de todo el mundo, quienes celebraron junto a ella este nuevo capítulo en su vida.

Nacida en Maracaibo, Venezuela, en 1984, Sascha se dio a conocer inicialmente en su país a través de las redes sociales, donde comenzó a compartir rutinas de entrenamiento y consejos de nutrición.

Con el tiempo, su comunidad creció exponencialmente, lo que la impulsó a mudarse a Estados Unidos en 2015, en busca de mayores oportunidades para desarrollar su marca personal y empresarial.

Su crecimiento

Radicada en Miami, consolidó su carrera como autora de libros, conferencista y fundadora de una exitosa línea de suplementos nutricionales. Gracias a su disciplina y capacidad de conectar con el público, se convirtió en referente del bienestar físico, la vida saludable y el empoderamiento femenino no solo en América Latina, sino también en el mercado hispano de EE.UU.

El camino hacia la ciudadanía, que suele implicar años de residencia y un proceso riguroso de trámites, representa para Sascha el reconocimiento oficial a su esfuerzo como inmigrante.

Aunque no ha compartido públicamente cuánto tiempo le tomó obtenerla, sus seguidores destacan este logro como la recompensa a años de dedicación y trabajo constante en un país que ya la adoptó como propia.

Tres nacionalidades

Con esta nueva nacionalidad, Sascha Barboza suma tres ciudadanías: la venezolana por nacimiento, la alemana por herencia familiar y ahora la estadounidense, lo que refleja la diversidad de sus raíces y su trayectoria internacional.

Además de su faceta profesional, Sascha también es madre de dos niñas, y ha mostrado cómo equilibra su vida familiar con el crecimiento de su empresa, convirtiéndose en ejemplo de constancia y resiliencia para miles de mujeres.

La noticia de su ciudadanía estadounidense fue ampliamente celebrada en redes sociales, donde muchos resaltaron que Sascha no solo inspira con sus consejos de fitness y nutrición, sino también con su historia de superación personal como inmigrante latina que ha logrado construir un nombre y un legado en el extranjero.

