Sebastián Yatra admite que solo se ha enamorado dos veces

POLÉMICA Ex de Lupillo Rivera amenaza con pruebas de infidelidades del cantante

“Por lo menos en este momento de mi vida, yo no sé si esto va a cambiar, tiene que haber una atracción física para que no sea solo una amistad. Esa es la base. Después de eso ya me pregunto si es buena persona o no”, comentó entre risas.

Después, Yatra detalló que cuando era más joven se enfocaba en la química que podía tener con la persona, así como su físico. “Ahora estoy en el punto medio. Es importante, pero busco algo más. Si no conecto con tu forma de ser, de tratar a los demás, de ver el mundo, si no tengo cosas en común contigo, me desinteresó bastante rápido porque hay demasiada gente linda en el mundo”, explicó.

El cantante colombiano bromeó sobre su primer amor, específicamente cuando era un niño; sin embargo, reconoció que la primera relación que funcionó fue cuando tenía 21 años, con una chica de su país llamada Sofía.

Tini y Aitana, sus amores

“Pero enamorarme, enamorarme, solo dos veces, de mis dos novias, que son Tini y Aitana”, aclaró.

Actualmente soltero y enfocado en sus labores, el músico dijo que jamás fue infiel, por lo que no habría motivos para pensar en esto tras sus rupturas con las cantantes en mayo de 2020 (Tini) y finales de 2023 (Aitana), respectivamente. Ninguna de estas duró más de un año.

“Si yo tuviese una relación de mucho más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo?”, se preguntó.

Visto de esa manera, el artista reflexionó sobre cómo tendría una próxima relación, especialmente para mantenerla a lo largo de los años, y comentó que estaría dispuesto a que sea más abierta y con libertades.