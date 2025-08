Sebastián Yatra se desnuda durante cambio de ropa en concierto en Málaga

Sebastián Yatra durante su concierto en el festival Christmas by Starlite que se celebra en Ifema, el 20 de diciembre de 2023, en Madrid (España).

Controversia

No obstante, una imagen del cantante parado de perfil ha llamado la atención de algunos internautas, quienes han señalado que el músico expuso intencionalmente sus genitales, considerándolo una falta de respeto.

Algunos aseveran que el intérprete llevaba ropa interior, mientras que otros dicen que no.

Quienes rechazan el hecho argumentan que a esos espectáculos suelen ir niños, niñas y jóvenes menores de edad, quienes quedan expuestos a un acto que va dirigido a adultos.

"Toca recurrir a llamar la atención vendiendo el cuerpo porque no hay de otra”, “como hoy en día no hay ni voz ni letras...”, “definitivamente ya no existe moral”, “no veo la necesidad de dejarse ver mientras se cambia de ropa, lo van es a ver cantar”, son algunos de los comentarios que inundan las redes sociales.

Por su parte, Yatra parece hacer caso omiso a los comentarios y agradeció en sus plataformas a los seguidores que lo acompañaron durante la velada en el Marenostrum Fuengirola de la ciudad española.

"CÁDIZZZ LO DISTE TODO!!! Qué lindo terminar esta primera etapa de la gira con tanta energía", escribió junto a un video del concierto.