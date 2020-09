Producido por el “Productor del Año” de Billboard, Dímelo Flow, Slow Mike, y Cerebro el tema combina el flow rítmico y tono lírico de Sech, junto con un ritmo de reggaeton que produjo presentaciones estelares por las superestrellas invitadas.

El video fue dirigido por el aclamado director Fernando Lugo y fue filmado en Miami, FL. El concepto “fuera de este mundo” cuenta la historia de dos astronautas que descienden a un planeta desconocido. Allí, el hombre y la mujer revelan uno al otro la verdad sobre sus sentimientos antes de dejar atrás todo lo que los une a un mundo lleno de reglas insignificantes y sin sentido.

Sech narra el viaje hacia el descubrimiento a través de una serie de mundos visuales, todos representados por las imágenes y presentaciones de cada artista. Mientras ambos astronautas viajan por el nuevo mundo, la mujer se enfrenta a la realidad del pasado de su amante. El viaje los lleva a ambos a pasar por un momento de retrospección, empoderando a la mujer a través de una serie de visiones para moverse del pasado, perdonar y aceptar su futuro, reconociendo al final que “ahora todo ha cambiado”.

Unir talentos de tan alta calibre en una sola colaboración fue cuestión de fe. “El remix de relación surgió de una idea que me vino a la cabeza, de repente. Al mismo tiempo escuche que a algunos colegas le gustaba mucho el tema. El primero que se montó en el tema fue Balvin. De ahí, me dio un poco de pena, pero fui full a la fe. Me dijeron que a Daddy Yankee le gusto mucho el tema, comencé a darle a la situación, y se montó. Luego mi productor, Flow, me dijo que escuchaba a Farruko en un aparte, y de ahí entró Farru y después Rosalía. En verdad, es algo muy, muy hermoso para mi”.

Luego del éxito de su álbum debut #1 "Sueños" y su éxito mundial #1 "Otro Trago", Sech inició el 2020 con su primera gira de conciertos y cinco nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina.

Colaboró con los grandes del reggaetón en algunos de los temas más candentes del año, incluyendo los sencillos #1 “Definitivamente” junto a Daddy Yankee y “Sigues con él” con Arcángel.

Sech también colaboró en el tema "Ignorantes" de Bad Bunny, que no solo entró al Top 50 de la lista Hot 100 de Billboard, sino que también llevó a Sech a una presentación debut junto a Bad Bunny en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Su segundo álbum “1 of 1”, produjo el primer sencillo "Relación" que rápidamente resonó entre su fanaticada, alcanzando la posición #1 en 9 países de Latinoamérica.

"Relación" se convirtió en la canción latina más reproducida #1 en Tik Tok este verano y colocó a Sech (una vez más) en el Top 25 de la lista mundial de Top 200 viral de Spotify.