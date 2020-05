Rosalía y Travis Scott lanzan "TKN"

"Travis es un artista al que he admirado mucho desde el principio de su carrera y no me puedo imaginar un artista mejor con el que colaborar para esta canción", señala Rosalía.

"Siento que ahora es el momento de lanzar este tema, después de tantos meses encerrados echando de menos la libertado o el estar en comunión con los nuestros. Espero que 'TKN' os de energía, os haga bailar y os de fuerza si estáis en momentos difíciles. Con todo mi amor", agregó la española.

"TKN" se estrenó hace pocas horas a través de YouTube y ya cuenta con casi 500 mil visualizaciones.