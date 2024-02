Seidy La Niña: "Me han roto tanto el corazón que se ha curado"

“Será un show único en el que verán una parte diferente de Seidy La Niña, una parte romántica, sensual. Podrán saber a qué huele Seidy La Niña. Vayan a verme porque este será el último show acá en Miami antes de salir de gira por Europa y Perú”, adelantó la artista.

El tema, que habla de una ruptura de pareja, es una mezcla que define su estilo.

“Mala es una canción de desamor, pero con tumbao. A todas mis canciones le pongo un poco de ese ritmo urbano que estoy trabajando, que es el género de reparto, con una letra un poco romántica. Yo pienso que se ha vuelto mi sello, esa mezcla romántica y bailable con elementos en vivo. Casi siempre usamos trombón, trompeta o piano”, dijo Seidy Carrera, conocida como Seidy La Niña en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La canción surgió de una decepción amorosa, algo que no le es ajeno y de lo que afloró una Seidy que no conocía.

“La letra está inspirada en una experiencia personal. Siempre me vi como una artista comercial, pero no sabía lo que la vida y el público me tenían reservado. Hace un tiempo tuve un desamor muy grande y de ahí nace esta parte romántica, que el público también aceptó, estas líricas fuertes y románticas”, dijo.

A pesar de las desilusiones continúa creyendo en el amor y asegura que la música le sirve de refugio.

“La música me ha ayudado a descubrirme como mujer, porque muchas veces dudamos lo que somos, lo que podemos hacer o explorar, o lo que necesitamos. Este año me hice la promesa de enamorarme. No le tengo miedo a que me rompan el corazón, porque ya me lo han roto tantas veces que se ha curado. Lo he superado. Pienso que estoy lista para vivir una aventura amorosa y escribir cosas lindas de ese amor. Estoy enamorada de la vida, de mí y estoy lista para repartir amor”, expuso.

Asimismo, recordó que la vida le cambió a raíz de un accidente automovilístico hace casi 10 años. Transcurría el día 26 de julio de 2014 en Miami, cuando una conductora ebria impactó su auto dejándola al borde la muerte, con la aorta perforada, un pulmón colapsado y una hemorragia interna, además de la pelvis fracturada en cuatro y una lesión del cerebro, según artículos publicados sobre el suceso. Estuvo un mes en coma y fue sometida a seis cirugías.

“Cuando tienes un momento así tan dramático en tu vida, no sabes cómo te cambia hasta que pasa el tiempo. En mi caso, cuando pasaron unos tres años fue que dije: pasé por esto. Y cada vez que tengo un mal día o depresivo, mira hacia atrás, veo esas fotos y me digo: cómo puede ser que yo me esté quejando por algo tan simple cuando yo vencí la muerte. La vida me dio una segunda oportunidad de poder estar aquí. Yo me siento bendecida”, expresó.

Como secuelas del accidente estuvo inmovilizada y sufrió una parálisis de las cuerdas vocales, lo que provocó que su voz ya no volviera a ser la misma.

“Estuve seis meses sin caminar. Tuve afectación en mis cuerdas vocales, granuloma en una; en la otra una parálisis. Mi voz era más aguda, cambió mi tesitura. Después del accidente tuve que volver a aprender a hablar, ni siquiera a cantar, y me chocó mucho. Yo me siento fuerte, porque no tengo la voz perfecta, no tengo la técnica perfecta, pero Dios me dio una segunda oportunidad para, con esta voz, expresar mis sentimientos y que muchos se sientan identificados con mi historia a través de mi música”, contó.

En medio de la recuperación física y emocional, contempló la idea de no regresar a los escenarios.

“Me costó mucho volver al ámbito artístico. Yo no iba a regresar, pero mi mamá fue mi motor impulsor. Sin ella no creo que hubiera pisado otra vez un escenario. Ella siempre creyó en mí hasta cuando yo no lo hice. Me dijo: tú naciste para esto. Lánzate porque de los cobardes no se ha escrito nada”, recordó.

Hoy, sus días transcurren entre el estudio de grabación y los ensayos para conciertos. La disciplina en el trabajo ha sido esencial, sobre todo después de que se popularizara en las redes el tema Mulatica, que surgió como una explicación a un fan sobre el significado de mulata, término que en Cuba se utiliza para referirse a una mujer mestiza.

“Voy mucho al estudio, siempre estoy componiendo. Pienso que es parte del crecimiento que he tenido desde el fenómeno de Mulatica, que es una canción que nace de una respuesta que le di a un seguidor que me pregunto que era una mulata. Y esa canción me empujó a que mi carrera fuera diferente, a que encontrara un poquito el sonido de lo que soy hoy, que no es solamente un sonido bailable”, dijo.

A la pregunta de cómo se ha mantenido tan apegada a la identidad cubana teniendo en cuenta que salió tan pequeña de la isla, comentó:

“Yo no creo que podría vivir sin el café cubano, sin las croquetas o los pastelitos. Crecí en una familia muy cubana, vine con seis años. Mucha gente me pregunta si llevo un año aquí. Y para mí es un honor, porque siento que represento a esa Cuba de hoy, esa Cuba moderna, pero sin perder las raíces, sin perder ese sabor que extrañamos todos los que salimos. Cuando caminas por La Habana, ese aire que se respira, ese malecón, esas calles y esa nostalgia que nos acompaña. Seidy nunca ha dejado de serlo”.

“La Cuba de hoy está llena de nostalgia, de sueños rotos, de personas que quieren hacer y no pueden. A parte de todos esos problemas y la necesidad que hay, aun sonreímos, tenemos esa esperanza viva en nosotros de que algún día sea diferente. Y eso es lo que llevo en mi corazón, lo que trato de llevar sin dejar de mostrar verdades, que todos sabemos cuáles son, pero tenemos fe, fuerza y esa alegría que muchos países no conocen”, añadió.

Sobre la posibilidad de cantar en Cuba, dijo que le gustaría, pero no comulga con el régimen.

“Me gustaría cantarle a mi gente. Es algo difícil porque sabemos lo que pasa. Quiero cantarle a mi gente porque soy cubana, pero de que quiera cantarle a mi gente y que esté de acuerdo con el gobierno, son dos cosas diferentes”.