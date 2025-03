Selena Gómez celebra romance con Benny Blanco en nuevo álbum

MIAMI.- Selena Gómez estrenó este viernes su álbum I Said I Love You First , el primero en cinco años y en total colaboración con su prometido, el productor Benny Blanco . El proyecto no es solo una oda al amor, también es una celebración del romance que los artistas comparten.

"¡I Said I Love You First con @itsbennyblanco ya está disponible!", escribió la también actriz en un post de Instagram.

"Benny, gracias por ser mi diario personal durante este proceso. Estas canciones representan nuestro pasado, presente y futuro... algo que anhelo experimentar contigo desde ahora y para siempre. Gracias por volcar tu amor incondicional en la creación de este proyecto conmigo", agregó.

Selena agradeció también a los artistas que participaron en el proyecto como Gracie Abrams, The Marias, Finneas, Charlie XCX, entre otros; así como también a todos los que fueron parte del desarrollo del disco.

"Gracias por ayudarme a expresar mi yo más profundo y auténtico a través del arte. Les estaré eternamente agradecida por su confianza para crear algo tan especial juntos".

Por último, Gómez envió un sentido mensaje a sus seguidores, reconociendo el apoyo incondicional que le han brindado por años.

"Gracias a mis increíbles fans que han crecido conmigo y me han animado en cada capítulo de esta historia. Espero que amen estas canciones tanto como yo y que les ayuden en su propio camino. Gracias por ser parte del mío; significa muchísimo para mí".

Selena y Benny han trabajado juntos desde 2019, cuando ambos colaboraron en la pista de I Can’t Get Enough, junto a Tainy y J Balvin. Posteriormente, sus caminos se cruzaron una vez más para producir el sencillo Single Soon que Gómez lanzó en agosto de 2023.

Sin embargo, las horas de trabajo se tradujeron en una conexión que trascendió fuera del estudio; y en diciembre de 2023, tras algunas pistas, la pareja oficializó su relación.

Desde entonces, ambos artistas compartían en redes momentos juntos.

Fue en diciembre de 2024, cuando la estrella de Only Murders in th Building anunció su compromiso con Blanco. "Forever begins now.... (para siempre comienza ahora)", escribió junto a un post en el que compartió fotografías del momento y de la sortija de seis quilates.

La noche del 20 de marzo, la pareja participó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, programa en el que Blanco confesó que el día de la propuesta Selena estaba de mal humor.

"Tuvimos que hacer mucha promoción para el álbum. Así que me desperté muy confundida sobre lo que estaba pasando, sobre adónde íbamos, porque parecía un poco lejos. Estaba un poco de mal humor. Estaba como cansada... Dije: 'Después de esta sesión, voy a pasar un rato con mis amigos'. Y él empezó, supongo, a decir: 'Vale, claro. Ya veremos cuando llegues'", comentó Selena cuando Fallon le preguntó si sospechaba que le pediría matrimonio.

A lo que Benny agregó que Selena estuvo a nada de no asistir a la supuesta sesión de fotos programada por el álbum.

"Casi no viene. Me dijo: 'No me siento muy bien. Creo que me voy a quedar en casa hoy. ¿No podemos posponer la sesión otro día?'", comentó.

"Primero que nada, comprometerse con alguien es la locura más grande del mundo. Es como, justo antes de decirle a alguien que estarás casado para siempre. Te dicen: 'Muéstrame qué tan bien puedes mentirme'. Es lo más difícil... Estaba molesto conmigo porque el día anterior le había mentido mal", aseveró el productor, quien confesó que fingir que no tramaba la propuesta fue uno de sus más grandes retos.