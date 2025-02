Selena Gómez rompe el silencio tras cancelación de Karla Sofía Gascón

“Es una (insulto) rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede y nunca dejará de fastidiar a su exnovio y a su esposa”, se lee en un tuit que aparentemente Gascón escribió cuando reposteó la noticia de que Gómez y Hailey Bieber habían posado juntas en el evento Academy Museum Gala, en Los Ángeles, en octubre de 2022.

Si bien la española en principio pidió disculpas por sus publicaciones, el 2 de febrero dijo en entrevista para CNN que ella no se había referido a Gómez y que incluso la había contactado cuando surgió la polémica para aclararle este hecho. “No es mío, por supuesto. Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así”, comentó.

Reacción de Selena

Desde que salieron a la luz los mensajes, Selena Gómez no se había pronunciado al respecto.

Sin embargo, la cantante asistió el 9 de febrero al Santa Barbara International Film Festival, donde fue cuestionada sobre las diversas polémicas que persiguen al filme.

"Tú, esta película, han estado bajo el microscopio para bien, para no tan bien, por todas estas diferentes razones, solo quiero saber cómo estás", le preguntaron.

A lo que Selena respondió: "Estoy muy bien. Algo de la magia ha desaparecido".

"Pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida. Vivo sin arrepentimientos, y haría esta película una y otra vez si pudiera", agregó la prometida de Benny Blanco.

Asimismo, agradeció una vez más al director del filme de haberle dado la oportunidad de demostrar que es capaz de asumir nuevos retos y roles en la actuación.