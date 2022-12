Selena Gómez está lista para hacer música divertida

En 2020, la cantante de 30 años publicó su último álbum de estudio, Rare, el cual se posicionó como número uno en la lista Billboard 200. En2021 publicó Revelación, un EP que significó su primera producción totalmente en español.

Durante la entrevista, Selena aseguró que sus proyectos continúan y que hay mucha más música por venir en el futuro.

Asimismo, agregó que en enero de 2023 se estrena la tercera temporada de Only Murders, serie que le valió recientemente el reconocimiento a Mejor Actriz de Comedia en TV en los 48th People's Choice Awards.

"My Mind & Me"

Selena Gómez sorprendió con el lanzamiento de su sencillo My Mind & Me, el 3 de noviembre canción en donde la artista de 30 años narra su viaje por la búsqueda de una estabilidad emocional cuidando su salud mental.

"Mi mente y yo a veces no nos llevamos bien y se hace difícil respirar, pero no cambiaría mi vida. Ahora sé que si alguien ve todas las caídas, las quemaduras y los golpes que he recibido no se sentirán solos", reza parte de la letra del tema.

La portada del sencillo tiene similitud al del documental: Una fotografía en blanco y negro, pero con la mirada de Selena en primer plano. Sobre su rostro, una sombra oscura se posa y a los lados un destello blanco se difumina.

"Es difícil hablar y sentirse escuchado cuando siempre te sientes como una carga; no quiero aumentar la preocupación que sé que ya tienen. Pero si abro la cortina, entonces tal vez alguien que está sufriendo estará un poco más seguro de que no es el único perdido. Sí, estoy constantemente tratando de luchar contra algo que mis ojos no pueden ver", continúa la letra de la canción.

