Selena Gómez sobre la maternidad: "No puedo gestar a mis propios hijos"

MIAMI.- Selena Gómez continúa cosechando una racha de éxitos profesionales. Actualmente, la actriz y cantante no solo triunfa con las producciones Emilia Pérez y Only Murders in the Building, también entró a la lista de celebridades multimillonarias gracias a su línea de maquillaje Rare Beauty, con la cual también promueve el cuidado de la salud mental.