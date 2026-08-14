Inversionistas reclaman $1,2 millones a Selena Gomez por promesas de Wondermind

MIAMI.- Selena Gomez enfrenta un proceso civil iniciado por dos grupos que aseguran haber destinado cerca de 1,2 millones de dólares a Wondermind basándose en compromisos que nunca se materializaron, reportó la prensa especializada.

La querella fue presentada en un tribunal federal de Delaware contra la cantante y actriz; su madre, Mandy Teefey; la empresaria Daniella Pierson, y la compañía dedicada al bienestar mental, según el portal de farándula hollywoodense Page Six.

Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind SPV I LLC alegan que recibieron datos falsos sobre la infraestructura, el liderazgo, las alianzas comerciales y las posibilidades de crecimiento del emprendimiento.

Según el expediente, ambas entidades aportaron el capital en 2022 después de que les aseguraran que la artista participaría activamente como responsable de mercadeo y aprovecharía su alcance en las redes sociales para impulsar la marca.

Entre las iniciativas anunciadas figuraba una aplicación móvil con herramientas orientadas a fortalecer la denominada “aptitud mental”. Los querellantes sostienen que el producto nunca fue terminado.

También afirman que les hablaron de supuestos acuerdos con JPMorgan y Fidelity, además de planes publicitarios que generarían ingresos millonarios. Ninguna de esas propuestas habría llegado a concretarse.

Wondermind fue fundada en 2021 por Gomez, Teefey y Pierson con la intención de ofrecer contenidos, artículos y recursos relacionados con la salud emocional.

El escrito judicial señala que los problemas económicos se prolongaron durante varios años, mientras empleados y proveedores enfrentaban retrasos en sus pagos. Pese a esas dificultades, los responsables no habrían comunicado a quienes aportaron el dinero la magnitud de la crisis.

Las firmas aseguran que conocieron la situación interna en septiembre de 2025 mediante una investigación periodística. Posteriormente solicitaron cancelar sus aportes, pero no consiguieron recuperar los fondos.

La reclamación incluye señalamientos de fraude de valores, incumplimiento contractual y enriquecimiento injusto. Además del reembolso, los afectados solicitan el pago de los gastos legales y un juicio con jurado.

Pierson rechazó categóricamente las imputaciones en su contra y afirmó que cuenta con registros financieros para responder ante el tribunal.

Hasta el momento, los representantes de Selena Gomez no habían emitido una declaración pública. Las acusaciones no han sido probadas judicialmente.