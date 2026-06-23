Olivia Rodrigo anuncia "Daisy Chain Fields", su propio festival de música

Olivia Rodrigo acepta el premio a Mejor artista nuevo en el escenario durante la 64 entrega de los Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 3 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada. Olivia Rodrigo ha tenido un éxito rotundo en TikTok.

MIAMI.- Olivia Rodrigo anunció la creación de Daisy Chain Fields, un festival de música sin fines de lucro el cual contará con una programación exclusivamente femenina. La revelación la hizo la propia artista en una entrevista que concedió a Pitchfork .

En la conversación,Rodrigo aseveró que se inspiró en Lilith Fair, un festival de música de los 90 organizado por Sarah McLachlan.

El evento tendrá lugar el 29 de agosto en Great Park en Irvine, California.

La intérprete confesó que este proyecto es un sueño hecho realidad y manifestó que es su forma de combatir la crueldad que hay en el mundo actual. "De alguna manera, siento que es mi vocación. Llevo mucho tiempo soñando con organizar este festival".

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El cartel del Daisy Chain Fields ya ha sido revelado e incluye a Chappell Roan, KATSEYE, Doechii, Mitski, Rachel Chinouriri, Bikini Kill, Garbage, The Breeders, Eli, Not For Radio, Santigold, Die Spitz, Quiet Light y por supuesto a la propia Olivia.

Asimismo, se ha anunciado invitados especiales como Stevie Nicks , Karen O de Yeah Yeah Yeahs y McLachlan.

Altruismo

Olivia Rodrigo expuso en la entrevista que el nombre del festival busca representar a todas las artistas, creando una atmósfera que una a distintos géneros y estilos: "una mezcla entre chica hippie y riot grrrl punk, como una fusión entre la chica de las flores y la riot grrrl", señaló.

Igualmente, informó que es un evento sin fines de lucro, por lo que lo recaudado será destinado a organizaciones benéficas que promuevan y defiendan los derechos de las niñas y mujeres, entre ellas Planned Parenthood y el Centro Johns Hopkins para la Salud Indígena.

"Todos los artistas que participan no obtienen ningún beneficio".

"Siento que necesitamos algo realmente positivo que hacer y ver, y las jóvenes necesitan modelos a seguir increíbles que apoyen a otras mujeres y que participen en algo que sea realmente alegre, musical y orientado a la comunidad", dijo la estrella del pop a Pitchfork .

"Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser los motores de un cambio significativo, y tengo la esperanza de que este festival sea precisamente eso", añadió.