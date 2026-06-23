Clive Davis, legendario ejecutivo musical, muere a los 94 años

El legendario productor discográfico estadounidense Clive Davis pronuncia un discurso durante la gala previa a los premios Grammy organizada por la Academia de la Grabación y Clive Davis en homenaje a los iconos de la industria, celebrada en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 31 de enero de 2026.

WASHINGTON.- Clive Davis, el pionero ejecutivo y productor musical estadounidense que convirtió en superestrellas a Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Whitney Houston y muchos otros durante medio siglo de influencia en la cultura moderna, falleció el lunes a los 94 años, según informó su familia.

Este influyente miembro de la industria musical abarcó géneros que iban desde el rock and roll y el jazz hasta los inicios del hip-hop y el pop, fichando a menudo a artistas poco conocidos —entre ellos Barry Manilow— que alcanzaron el estrellato.

Davis demostró un entusiasmo inquebrantable por la música desde antes de asumir la presidencia de Columbia Records en 1967, dejando una huella imborrable en la cultura popular.

"Hoy celebramos no solo a una figura imponente cuya influencia cambió la música para siempre, sino también al hombre que guió a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad", declaró la familia Davis en un comunicado publicado en X.

No se mencionó la causa de la muerte, pero la revista Rolling Stone informó que Davis había sido hospitalizado a finales de mayo debido a un problema respiratorio.

Trayectoria icónica

La familia describió a Davis como un visionario de la música, cuyos instintos y su incansable búsqueda de la excelencia —y de los éxitos— «moldearon la banda sonora de innumerables vidas».

Descubrió, apadrinó y apoyó a los más grandes artistas de la historia de la música moderna, dejando una huella imborrable en la cultura que perdurará por generaciones".

Davis, ganador de múltiples premios Grammy, contrató y produjo a estrellas como Janis Joplin, Billy Joel, Santana, The Notorious B.I.G., Aerosmith, Pink Floyd y Ace of Bass.

Fundó Arista Records y la dirigió desde 1974 hasta 2000, y luego lanzó otro sello, el independiente J Records.

También fue director ejecutivo de RCA Music Group y director creativo de Sony Music Entertainment, cargo que ocupó hasta su fallecimiento.

FUENTE: AFP