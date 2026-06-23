Selena Gómez y Timothée Chalamet protagonizan el filme animado "Not Alone"

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez llega a la 31ª edición de los premios del Sindicato de Actores de Cine en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, el 23 de febrero de 2025.

MIAMI.- Selena Gómez y Timothée Chalamet vuelven a la gran pantalla con Not Alone , el nuevo filme animado de Illumination. La cinta fue presentada en el Festival de Cine de Animación de Annecy y tiene una temática alienígena.

La información revelada indica que el protagonista de Marty Supreme dará voz a Joe, un mecánico de cohetes introvertido, mientras que la cantante y actriz de Only Murders in the Building encarnará a Fran, una astrobotánica que desarrolla el primer cohete propulsado por plantas.

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"Cuando Joe y Fran se reúnen para preparar el lanzamiento inaugural de un revolucionario cohete, surge una chispa inmediata, pero ninguno de los dos es particularmente hábil en el amor. La vida se complica cuando tres extraterrestres (pequeños, traviesos y adorables) se refugian en la casa de Joe. Dunk, Welly y Shirm huyen interplanetariamente de un oficial de la ley celoso pero inepto llamado Zandro. Los extraterrestres deciden que el cohete de Fran podría ser su medio para regresar a casa sanos y salvos", reza la sinopsis de la película.

Ficha técnica

Not Alone, que llega a la gran pantalla el 16 de abril de 2027, está dirigida por Eric Guillon (codirector de Mi villano favorito 3), Claire Dodgson (editora de El Lórax y Minions) y Jonathan Del Val (codirector de Minions: El origen de Gru y La vida secreta de tus mascotas 2).

Por su parte, Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination, estará al frente de la producción, mientras Joy Poirel, Richard Curtis y David Distenfeld harán frente a la producción ejecutiva.

El reparto también estará integrado por Rob Brydon, Diane Morgan, Jamie Demetriou y Brett Goldstein, en las voces principales; y Allison Janney y Lamorne Morris en las secundarias.