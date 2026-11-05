jueves 5  de  noviembre 2026
OBITUARIO

Muere a los 93 años el director italiano de cine erótico Tinto Brass

El director italiano de cine erótico Tinto Brass, conocido principalmente por su película de culto "Calígula", murió el miércoles a los 93 años

El cineasta italiano Tinto Brass.

El cineasta italiano Tinto Brass.

AFP

ROMA.- El director italiano de cine erótico Tinto Brass, conocido principalmente por su película de culto "Calígula", murió el miércoles a los 93 años, informó su familia a la agencia de noticias ANSA.

Brass también dirigió "Todas lo hacen", una versión provocadora de la ópera Cosi fan tutte, de Mozart.

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Comenzó su carrera como cineasta de vanguardia y experimental en la década de 1960.

Actores de renombre, como Helen Mirren y Vanessa Redgrave, protagonizaron sus películas. Mirren describió su experiencia en "Calígula" (1979) como "extraordinaria" y afirmó que "adoraba" a Brass.

"Me encantaba el caos y esa especie de anarquía radical", declaró durante una conferencia de prensa en Berlín en 2020.

FUENTE: Con información de AFP

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