Serie de Apple TV+ relata ascenso y huida de Carlos Ghosn

El entonces presidente y director general de Nissan Motor Co. Carlos Ghosn habla en una conferencia de prensa en Yokohama, cerca de Tokio, el 11 de mayo de 2012. La historia de Ghosn es retratada en la serie documental Wanted: The Escape of Carlos Ghosn (El escape de Carlos Ghosn), que debuta el 25 de agosto en Apple TV+.

AP/Koji Sasahara, archivo