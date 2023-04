Series cambian su formato con miras a grandes premios

Los canales de televisión abierta todavía siguen en gran medida ese modelo, pero los servicios de streaming y los canales de cable premium de la nueva guardia tienden a operar con objetivos diferentes. En lugar de buscar índices de audiencia, esas compañías están lanzando nuevas temporadas de programas de televisión populares: Ted Lasso, Succession, The Mandalorian, The Last of Us y Yellowjackets, con miras a tener reconocimientos en los Premios Emmy.

Todos quieren estar frescos en la mente de los votantes, dijo Joyce Eng, editora sénior del sitio web Gold Derby, especializado en los premios de Hollywood.

"Muchos canales, servicios de streaming y cabilderos aprovecharán el sesgo de actualidad", dijo.

Para que una serie de televisión sea elegible para el Emmy, debe transmitirse entre el 1 de junio y el 31 de mayo. Seis episodios de una temporada que regresa deben emitirse antes del 31 de mayo para calificar para una categoría de serie. Luego, el elenco y el equipo cruzan los dedos por las nominaciones, que este año se anunciarán el 12 de julio, seguidas de la transmisión por TV de los Emmy el 18 de septiembre, cuando se entregarán los premios.

Las series limitadas deben emitir todos sus episodios antes del 31 de mayo para ser elegibles para una nominación. En marzo, el muy esperado Daisy Jones & The Six dejó caer sus 10 episodios en cuatro grupos.

Puede ser una lucha para que los programas terminen a fines de mayo: Ted Lasso en Apple TV+ lanza su episodio final de la tercera temporada, y tal vez toda la serie, el 31 de mayo. La quinta y última temporada de The Marvelous Mrs. Maisel regresa a Amazon el 14 de abril y finaliza rápidamente el 26 de mayo.

Si una serie que regresa no lanza seis episodios de su temporada antes de la fecha límite del 31 de mayo, los episodios restantes pueden ser nominados en categorías que solo requieren un episodio para ingresar, como actor invitado.

La tercera temporada de The Handmaid's Tale se estrenó el 5 de junio de 2019, demasiado tarde para la elegibilidad al Emmy de ese año. Sin embargo, en lugar de quedarse de brazos cruzados, encontraron una laguna, dijo Eng. Presentaron tres episodios que se habían emitido en 2018 durante la temporada anterior para categorías de logros individuales y obtuvieron 11 nominaciones.

Coordinación

Cuando se trata de programar, los ejecutivos de redes y servicios de streaming mantienen un estricto control sobre el calendario de fechas de lanzamiento.

"Ellos eligen cuándo vamos", dijo Rob Eric, director creativo y productor ejecutivo de Scout Productions, detrás del reality ganador del Emmy Queer Eye. Este año, Eric tiene cuatro series que se estrenan justo antes de la fecha límite.

"Podemos hacer sugerencias, pero en realidad ellos están a cargo de cómo se ve ese lanzamiento", dijo sobre las plataformas.

Las fechas de estreno no siempre tienen que ver con posibles premios.

"A veces se lanza una serie porque es oportuna y habla de lo que está sucediendo en el mundo", dijo Tony Phelan, quien creó A Small Light con Joan Rater. La serie NatGeo cuenta la historia de Miep Gies, quien ayudó a ocultar a Ana Frank y su familia.

"Es una respuesta directa a lo que está sucediendo en el mundo, específicamente en Estados Unidos en términos de división y aumento del nacionalismo y el antisemitismo", dijo Phelan sobre el programa.

Aun así, para terminar el programa a tiempo para la elegibilidad del premio, A Small Light lanzará dos episodios cada semana en National Geographic, que se estrenará el 1 de mayo y terminará el 31 de mayo.

"¿Cómo pasó eso?", preguntó Phelan fingiendo sorpresa sobre la razón detrás del estreno del programa.

Cabe señalar que los programas lanzados a fines del verano y el otoño aún pueden atraer la atención de los comités de premios, solo un poco más tarde. Netflix lanzó los nueve episodios de Squid Game (El juego del calamar) en septiembre de 2021, y a pesar de eso fue nominada para los premios Emmy del año pasado, incluida la categoría de mejor serie dramática. Lee Jung-jae también ganó el premio al mejor actor en una serie dramática, haciendo historia como la primera persona en imponerse en la categoría de drama por un papel en lengua no inglesa.

La serie popular y aclamada por la crítica The Bear estrenó su primera temporada en junio pasado, pero ya era demasiado tarde para los premios Emmy 2022. Sin embargo, al estrenarse en el verano, el programa de Hulu brilló y no fue ahogado por los competidores. Y los premios Emmy no lo son todo: la estrella Jeremy Allen White ganó en los Globos de Oro el premio al mejor actor en una serie musical o de comedia.

"Hay tantos programas, tantos servicios de streaming y la gente no tiene tiempo", dijo Eng. "Desde el punto de vista del estudio y de la red, tal vez deberías sacar algo como The Bear y lanzarlo en el verano y generar ese impulso porque fue un éxito de boca en boca".

Y a pesar de todo, algunas premiaciones se imponen.

Eric Korsh, presidente de Scout Productions, resumió el valor del reconocimiento de los premios: "Los Emmy se tratan de definir lo mejor de la televisión", dijo.

FUENTE: AP