lunes 25  de  agosto 2025
RECONOCIMIENTO

Expology Miami celebra 4to aniversario reconociendo a líderes latinos

Fue una cita que reafirma el orgullo de pertenecer a una comunidad latina emprendedora y comprometida

Rosario Sánchez, CEO de Diamond Venue Doral y el concejal Christian Cevallos, junto a la directora ejecutiva de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, y Mariel López, mánager de Diamond Corporate Events.&nbsp;

Rosario Sánchez, CEO de Diamond Venue Doral y el concejal Christian Cevallos, junto a la directora ejecutiva de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, y Mariel López, mánager de Diamond Corporate Events. 

Cortesía/ New Concept PR

MIAMI.- Con una atmósfera de celebración y compromiso comunitario, la Organización Expology, dirigida por Sandra Rendón y Carlos Alberto Mejía, conocido como BetoChef, celebró el cuarto aniversario de su evento anual este domingo 24 de agosto en Fire Tower, Doral. Una cita que se ha consolidado como plataforma de reconocimiento a líderes latinos cuyo trabajo impulsa el progreso de la comunidad.

La ocasión reunió a empresarios, actores, periodistas, autoridades locales, diplomáticos, todos bajo un mismo propósito: rendir tributo a quienes con su esfuerzo y dedicación contribuyen a fortalecer el tejido social de la Ciudad del Sol.

Lee además
El periodista, escritor y empresario español, Jesús Ángel Rojo
HOMENAJE

Perú reconoce al periodista y empresario español Jesús Ángel Rojo con distinciones académicas y parlamentarias
El director estadounidense Woody Allen posa durante la sesión fotográfica de la película Coup de Chance presentada fuera de competición en el 80º Festival de Cine de Venecia el 4 de septiembre de 2023 en el Lido de Venecia.
POLÉMICA

Ucrania rechaza participación de Woody Allen en festival de cine ruso

Entre los galardonados se destacaron el actor Juan Pablo Llano, el empresario Jonathan López, las empresarias Rosario Sánchez y Mariel López, así como el cofundador de Latino WallStreet, Tony Delgado.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento especial a Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Américas, por su liderazgo al frente del medio que este año celebra 72 años de trayectoria informando a la ciudad. Un homenaje que, además de destacar su labor personal, puso en relieve la relevancia histórica del Diario como pilar del periodismo hispano en Miami.

“Me siento muy honrada. Lo recibo de mucho agrado. Fui premiada junto a un grupo importante de profesionales de otras disciplinas como chef, actores y actrices, médicos, psicólogos, diplomáticos, activistas comunitarios, a quienes Expology identifica como latinos que con su desempeño demuestran lo que venimos a hacer a este país: dar nuestro aporte desde el agradecimiento y hacer crecer a esta gran nación. Es un reconocimiento que recibo en nombre del excelente equipo de colegas con quienes trabajo y a quienes me honro en liderar”, expresó la periodista Iliana Lavastida tras haber sido galardonada.

La ceremonia contó con la presencia del concejal del Doral, Rafael Pineyro, y del candidato a la alcaldía de la Ciudad de Miami, Cristian Cevallos, quienes aplaudieron la iniciativa de Expology como un motor que inspira y visibiliza a los latinos que marcan la diferencia.

“Este encuentro tiene como propósito reconocer el compromiso, la entrega y el impacto positivo que generan diferentes personalidades dentro de nuestra comunidad”, expresó Sandra Rendón, reafirmando la misión de la organización que este año, además, sumó un componente de solidaridad: parte de lo recaudado será destinado a Fundación Mujer Eva, una entidad dedicada a empoderar, proteger y transformar la vida de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Con cuatro años de historia, Expology Miami se consolida como un espacio donde la excelencia profesional y la responsabilidad social se encuentran para honrar a quienes llevan en alto el nombre de la comunidad latina.

Temas
Te puede interesar

Fotografía confirma romance entre Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal

Belinda se muda a España para grabar serie la serie "Carlota"

Ballet Flamenco La Rosa presenta "Juerga Flamenca"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El cineasta venezolano Luis Alberto Lamata. 
OBITUARIO

Muere el cineasta venezolano Luis Alberto Lamata

El migrante salvadoreño y residente estadounidense Kilmar Abrego García (centro, izq.) habla junto a Lydia Walther Rodríguez (der.) de CASA (Defensores Especiales Designados por el Tribunal), a su llegada a una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto de 2025.   
MIGRACIÓN

Kilmar Ábrego García se entrega al ICE y enfrenta posible deportación a Uganda

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.
LOTERIA

Powerball juega el décimo premio más grande en la historia

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Manifestantes queman una bandera estadounidense frente a Union Station tras el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una sesión conjunta del Congreso, en Washington, DC, el 24 de julio de 2024. 
Un año de cárcel

Trump firma orden ejecutiva que penaliza la quema de la bandera, "el símbolo más sagrado de EEUU"

El fiscal general de Florida, James Uthmeier. De fondo, instalaciones de Alligator Alcatraz.
APELACIÓN

Florida desafía orden judicial de cierre del centro "Alligator Alcatraz" y anuncia "Plan B"