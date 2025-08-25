Expology Miami celebra 4to aniversario reconociendo a líderes latinos

Rosario Sánchez, CEO de Diamond Venue Doral y el concejal Christian Cevallos, junto a la directora ejecutiva de Diario Las Américas, Iliana Lavastida, y Mariel López, mánager de Diamond Corporate Events.

MIAMI.- Con una atmósfera de celebración y compromiso comunitario, la Organización Expology, dirigida por Sandra Rendón y Carlos Alberto Mejía, conocido como BetoChef, celebró el cuarto aniversario de su evento anual este domingo 24 de agosto en Fire Tower, Doral. Una cita que se ha consolidado como plataforma de reconocimiento a líderes latinos cuyo trabajo impulsa el progreso de la comunidad.

La ocasión reunió a empresarios, actores, periodistas, autoridades locales, diplomáticos, todos bajo un mismo propósito: rendir tributo a quienes con su esfuerzo y dedicación contribuyen a fortalecer el tejido social de la Ciudad del Sol.

Entre los galardonados se destacaron el actor Juan Pablo Llano, el empresario Jonathan López, las empresarias Rosario Sánchez y Mariel López, así como el cofundador de Latino WallStreet, Tony Delgado.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el reconocimiento especial a Iliana Lavastida, directora ejecutiva de Diario Las Américas, por su liderazgo al frente del medio que este año celebra 72 años de trayectoria informando a la ciudad. Un homenaje que, además de destacar su labor personal, puso en relieve la relevancia histórica del Diario como pilar del periodismo hispano en Miami.

“Me siento muy honrada. Lo recibo de mucho agrado. Fui premiada junto a un grupo importante de profesionales de otras disciplinas como chef, actores y actrices, médicos, psicólogos, diplomáticos, activistas comunitarios, a quienes Expology identifica como latinos que con su desempeño demuestran lo que venimos a hacer a este país: dar nuestro aporte desde el agradecimiento y hacer crecer a esta gran nación. Es un reconocimiento que recibo en nombre del excelente equipo de colegas con quienes trabajo y a quienes me honro en liderar”, expresó la periodista Iliana Lavastida tras haber sido galardonada.

La ceremonia contó con la presencia del concejal del Doral, Rafael Pineyro, y del candidato a la alcaldía de la Ciudad de Miami, Cristian Cevallos, quienes aplaudieron la iniciativa de Expology como un motor que inspira y visibiliza a los latinos que marcan la diferencia.

“Este encuentro tiene como propósito reconocer el compromiso, la entrega y el impacto positivo que generan diferentes personalidades dentro de nuestra comunidad”, expresó Sandra Rendón, reafirmando la misión de la organización que este año, además, sumó un componente de solidaridad: parte de lo recaudado será destinado a Fundación Mujer Eva, una entidad dedicada a empoderar, proteger y transformar la vida de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Con cuatro años de historia, Expology Miami se consolida como un espacio donde la excelencia profesional y la responsabilidad social se encuentran para honrar a quienes llevan en alto el nombre de la comunidad latina.