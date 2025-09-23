Shakespeare renace en Miami con versión moderna del "Rey Lear"

MIAMI.- La dramaturga Neher Jacqueline Briceño presenta Lear, una pieza inspirada en el clásico de William Shakespeare El Rey Lear. La obra cierra el telón del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami del 25 al 28 de septiembre en el Adrienne Arsht Center .

La pieza es una versión moderna de la tragedia de Shakespeare, y busca sumergir a los espectadores en un mundo donde la memoria, el poder y los lazos familiares chocan, haciendo eco de las luchas que enfrentamos en la actualidad.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Briceño manifestó que desde hacía mucho se había planteado presentar una adaptación del clásico shakesperiano, y encontró en esta edición del Festival el momento perfecto para explorar una trama tan compleja como esta.

"Estuvimos en la búsqueda de textos que pudieran cumplir con la participación de Avante en el marco del festival, pero hacía tiempo que la posibilidad de trabajar con Lear me estaba rondando, incluso como un unipersonal. Encontré siempre en esta historia una vigencia absoluta con respecto al poder, a la traición y a la pérdida de la honestidad. Pero quise en esta oportunidad tomar la trama principal que es la historia del Rey Lear y sus tres hijas, donde se desencadena la traición, la ingratitud y la caída del Rey o gobernante, para nosotros", expuso.

LEAR-113 (1) Teatro Avante presenta la obra "Lear" de Neher Jacqueline Briceño. Cortesía/Humberto Ochoa

"Siempre me he sentido atraída por la necesidad de imaginar cómo es la vida de los hijos herederos dentro de las monarquías o gobiernos actuales. Hasta dónde llegan sus compromisos, sus dudas, sus frustraciones y dolores, sus propios deseos y necesidades.Lo que queremos es dar una mirada actual de lo que Shakespeare nos dejó como herencia hace más de 419 años".

Puesta en escena

El montaje inició en julio, con la primera del libreto, y se establecieron 33 ensayos para lograr la puesta en escena. Julio Rodríguez, Laura Alemán, Claudia Valdés, Claudia Tomás y Daniel Romero conforman el elenco de la pieza bajo la dirección de Neher Jacqueline Briceño.

mientras que tras bastidores participan Assad Mardelli, como asistente de dirección; Pedro Balmaseda y Jorge Noa en escenografía y vestuario; Ernesto Pinto, encargado del diseño de luces; y Juan Carlos Luciano, operador de audio.

"Tenemos un elenco de primera calidad y un equipo de producción maravilloso. La energía de lograr un resultado que sea bien recibido y a la altura de los grupos internacionales participantes, hizo posible que todos trabajáramos con esmero en función de la calidad y del disfrute de encarnar personajes que tuvieron un origen de tanto valor y universalidad. Pero partamos de que se trata de una inspiración que asocio con la privacidad familiar de los presidentes o monarquías actuales: una especie de acto voyerista para sobrepasar esos muros que esconden verdades a las que no tenemos acceso. Así que mi atrevimiento solo llega hasta reinterpretar las relaciones internas en un hogar donde premia el poder, la ambición, el dolor y la vejez. De eso está plagado el Rey Lear original y yo solo pretendo dar una mordidita a una de las manzanas de ese árbol robusto que plantó Shakespeare para la humanidad con esta obra".

LEAR-68 (1) Teatro Avante presenta la obra "Lear" de Neher Jacqueline Briceño. Cortesía/Humberto Ochoa

Para lograr escenificar la caída del poder patriarcal mediante la memoria fragmentada del Rey Lear, Neher Jacqueline Briceño sostiene que se implementaron elementos visuales y escenográficos, y se hace uso de un texto que permite vislumbrar 'el viaje interno de Lear'.

"La iluminación de Ernesto Pinto, estupendo artista y especialista reconocido; la escenografía de Nobarte, a través de dos diseñadores igualmente reconocidos por sus continuas y exitosas creaciones en la escena local hacen posible que el concepto se cuente de la manera que desde un inicio teníamos pautado".

Con esta adaptación, la dramaturga espera que cada espectador comprenda la importancia de la obra de Shakespeare y cómo sus mensajes continúan vigentes en la actualidad.

"Lo que hemos heredado de él puede contarse desde diferentes miradas y épocas porque lo más importante es que aunque sus historias son del siglo XVII, sus motivaciones son las mismas que vemos en líderes, gobernantes, ciudadanos y parejas actuales".

Trama

En la obra, la actriz Claudia Tomás da vida a Cordelia, la hija menor del Rey Lear.

"Un personaje hermoso y verdadero, que dice la verdad y no la maquilla con mentiras para obtener recompensas. Cordelia es pureza pero también es fuerza. Encarna el amor, la justicia y la verdad en un mundo corrompido por el poder, la falsedad y la hipocresía".

Como parte de su proceso de preparación, la intérprete dice a DIARIO LAS AMÉRICAS que leyó la pieza original con el objetivo de hallar la naturaleza de su personaje y poder encarnarlo con fidelidad.

"También quise visualizar los grandes montajes que se han hecho con Anthony Hopkins, Ian McKellen y otros, lo que fue de gran inspiración. La dirección de Jackie Briceño ha sido determinante, pues está muy clara de lo que quiere en esta, su versión contemporánea; entonces embebida de los referentes originales, me he abandonado a la atmósfera de nuestro Lear, viviendo los momentos en escena. La relación con Julio Rodríguez, quien encarna a Lear, ha sido primordial; el trabajo que está haciendo es de mucha inspiración para mí".

LEAR-117 (1) Teatro Avante presenta la obra "Lear" de Neher Jacqueline Briceño. Cortesía/Humberto Ochoa

Para Tomás, interpretar a Cordelia ha representado un reto; sin embargo, como artista lo abraza y celebra las recompensas que trae consigo.

"Ha sido un desafío sentir sus motivaciones, encontrar su esencia, ese amor puro, esa verdad que no se corrompe. Poner fuerza a esa pureza y bondad. Con esto va llegando la recompensa; como artistas no podemos encarnar una idea, tenemos que buscar la humanidad del personaje, la verdad de las situaciones y esto es lo que más disfruto, la búsqueda de la verdad".

Asimismo, reconoce que la espiritualidad y referentes históricos fueron un punto de apoyo clave para lograr compenetrarse con el personaje.

"El primer contacto que me enamoró del personaje y del proceso fue trabajar con el referente de Cristo, propuesto por nuestra directora. Esto me llevó a tratar de buscar un amor esencial, un amor puro, verdadero, consciente, justo. Luego la búsqueda de la fortaleza en este amor, en referentes como Antígona, Juana de Arco; Amor con Fuerza, Verdad con Fuerza, Justicia, la Verdad contra la falsedad del mundo, pero sin odio, sin rencor. Esto es un gran reto que pone a andar todo dentro de mí; buscar situaciones, sensaciones, atmósferas, experiencias, el entendimiento de una persona que sea así; sin dudas me lleva por un camino de Luz que quiero transitar y donde me quiero quedar".

LEAR-131 (1) Teatro Avante presenta la obra "Lear" de Neher Jacqueline Briceño. Cortesía/Humberto Ochoa

Desde la perspectiva de su personaje, Claudia considera que la caída del poder patriarcal es una tragedia:

"El ser desterrada, maldecida, incomprendida por él, sobre todo es muy doloroso saber la verdad sobre sus hermanas y dejarlo en sus manos. Ella ama de verdad y le duele ver hasta dónde puede llegar el ser humano para obtener poder; ver a su padre cegado por la ira, el orgullo y luego desvalido y enloquecido, abandonado por sus propias hijas, castigado por la culpa".

Homenaje a Mario Ernesto Sánchez

Neher Jacqueline Briceño destacó que en cada función de Lear se desarrollará un homenaje a Mario Ernesto Sánchez, fundador del grupo Teatro Avante y del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, quien falleció en abril, protagonizado por los actores Alina Interian, Marilyn Romero, Yani Martin y Gerardo Riveron, y acompañados por la violinista Daniela Padrón.

En este sentido, agradece a cada miembro que hizo posible que Lear se estrene esta semana en el Festival, entre ellos el fallecido actor y director, y su hija.

"Una producción no es posible sin los que trabajan tras bambalinas: la asesoría literaria de Beatriz Rizk; Assad Mardelli en la asistencia de dirección, a Juan Carlos Luciano en el sonido, Irene Olivera en la proyección de los sobretítulos, Belén Castres, en la dirección Técnica y a Melissa Messulan en la producción general. Tener un equipo compacto es el deseo de todo director y agradezco a Teatro Avante y a Mario Ernesto Sánchez y a su hija Verónica Sánchez, que me hayan brindado esta oportunidad".

Igualmente, Tomás agradece a Teatro Avante y al Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami por la oportunidad que le han dado, especialmente a Mario Ernesto Sánchez.

"Pienso en Mario constantemente durante este proceso, en los ensayos, en las preparaciones, en mi relación con Lear; recuerdo mucho su amor por el teatro y a él irán dedicadas cada una de nuestras presentaciones. Mario está y estará siempre con nosotros. ¡Life is beautiful!".