Shakira advierte que vendrán más discos: "El proceso de sanación es largo"

MAIMI.- En una reciente entrevista que concedió a la revista GQ México y Latinoamérica , a propósito de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira reconoció que su catarsis aún no termina. Sus palabras han sido tomadas como respuesta a los comentarios del exfutbolista Gerard Piqué, quien insinuó que la historia de su separación no fue contada de la forma correcta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GQ México y Latinoamérica (@gqmexico)

"Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles".

Duelo

La barranquillera reflexionó sobre su trayectoria y las letras que ha compuesto a lo largo de los años, aseverando que su perspectiva ha cambiado, incluyendo la forma en la que percibe el amor y sus consecuencias.

"El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento al menos, que haya perdido la confianza en el otro".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GQ México y Latinoamérica (@gqmexico)

En este sentido, la intérprete de 47 años aseveró que su catarsis no ha culminado, pues si bien ya le ha puesto notas musicales a su dolor, el cual le llevó a publicar el álbum Las Mujeres Ya No Lloran, su proceso de introspección le evidencia que hay queda tela que cortar.

"El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes! Es mentira que con Última me iba a sacar todo de encima", dijo sobre la pieza que fue considerada como el cierre de un ciclo. "Siempre hay más que escarbar".

Gratitud

Pese a la desilusión que vivió en España, Shakira no descarta volver a reencontrarse con el público que le brindó apoyo no solo durante su separación; también en los procesos legales que enfrentó por parte de Hacienda.

"Siempre lo voy a tener en mi corazón. Tengo muchísimas ganas de volver a cantar en Barcelona, esa ciudad donde nacieron mis hijos y que tanto me dio. De volver a Madrid a reencontrarme con mi público español. Será especial e inolvidable".

No obstante, reconoce que su regreso a Miami fue necesario y encontró una red de apoyo con la que ahora se siente segura, señalando que en efecto las amistades son un vínculo más fuerte que una relación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

"Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así.La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos. Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere", explicó.

"También ha habido gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban. Me di cuenta de que esas amistades que están ahí desde hace 20 años, o incluso otras más nuevas a prueba de bala, son una recompensa de la vida. Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta, pero no ahoga", manifestó.