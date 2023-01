Shakira agradece a Erika de la Vega por hablar de nuevo tema

"...un año después del divorcio, a mi mamá la operaron para sacarle un fibroma no maligno del tamaño de una pelota de nueve centímetros con útero incluido. En una entrevista que le hice hace poco a la Dra. Marianela Castés (inmunóloga y fundadora, presidente honoraria de la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología) me contó en mi podcast En defensa propia, que a ella le extrajeron no uno, sino tres fibromas no malignos en el mismo sitio y tenía la certeza que habían aparecido como consecuencia del abandono de su segundo esposo, después de una relación feliz de 23 años", agregó Erika de la Vega.

Tras ello, explicó cómo las emociones y pensamientos afectan el sistema inmunológico y cómo canciones como la de la colombiana ayudan a prevenir enfermedades en las mujeres.

"Es decir, la calidad de tu sistema inmunológico va a depender de tus pensamientos y de cómo manejas tus emociones y el estrés, más que de tu carga genética. Canciones como las de Shakira ayudan a exorcizar el dolor. Quién sabe cuántos fibromas nunca existirían por esta canción. ¡Gracias, Shakira!", finalizó la presentadora radicada en Miami.

Luego de hacer pública su historia en su boletín y redes sociales, Shakira agradeció a la venezolana por compartir el mensaje.

"¡Gracias, Erika de la Vega, gran artículo!. Me dejas con mucho que pensar. Un gran abrazo para ti y tu madre", expresó la barranquillera a través de un storie en su Instagram.

Shakira-Erika de la Vega-captura.jpeg Shakira agradece a Erika de la Vega por hablar acerca del tema Sessions #53. Captura de pantalla/Instagram/@Shakira

FUENTE: REDACCIÓN