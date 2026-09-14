Shakira llega a España para dar cierre a su histórica gira "Las Mujeres Ya No Lloran"

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MADRID.- Shakira aterrizó este lunes en Madrid ante el inicio el próximo viernes de la residencia en Madrid con la que pondrá fin a su no menos histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran, certificado como el "tour" latino más taquillero del mundo.

La artista colombiana llegó al Aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez a mediodía y no dudó en acercarse a los muchos seguidores y medios que la esperaban, dialogar con ellos e incluso bailar.

Es un buen momento para Shakira, no solo por su relación con España, donde ya se le llama 'el talismán de la Roja' por sendas victorias de la selección española de fútbol en los mundiales a los que la colombiana ha puesto sintonía, en este último el tema Dai Dai, que llegó al número 1 global.

También lo es por el éxito de este Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con récords de asistencia como el del Zócalo de Ciudad de México en marzo, con 400.000 asistentes, o hitos como el de su concierto en Copacabana con más de 2 millones de personas.

Residencia Europea

Sin más conciertos previstos en Europa u otro punto de España, está previsto que actúe durante doce noches en Madrid, concretamente las del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Con el deseo de que cada una de esas convocatorias se convierta en una celebración de la comunidad latina e hispanohablante en la capital española, se ha construido un espacio singular las 40 hectáreas del Ibedrola Music, con diferentes espacios temáticos y un estadio listo para acoger a unas 50.000 personas por cita.

Nathy Peluso, Amaia o Guitarricadelafuente serán algunos de los artistas que amenizarán con su música las distintas jornadas de esta experiencia comisariada por la propia Shakira, que contará con carpas temáticas centradas por ejemplo en la literatura, la gastronomía o el público infantil.

FUENTE: Con información de EFE