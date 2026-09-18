viernes 18  de  septiembre 2026
MÚSICA

CONOSUR presenta "Self-Title", su segundo álbum de estudio

El nombre del álbum parte de un juego de palabras alrededor de una tradición clásica de la música: los discos homónimos

CONOSUR es un proyecto musical creado y liderado por el músico chileno Nicolás “Dubi” Rubio

CONOSUR es un proyecto musical creado y liderado por el músico chileno Nicolás “Dubi” Rubio

Natalia Aguilera
Por Sofía Calvo

MIAMI.- CONOSUR, el proyecto musical creado y liderado por el músico chileno Nicolás “Dubi” Rubio, presenta self-title, su segundo álbum de estudio, disponible desde este 18 de septiembre en todas las plataformas digitales.

El nombre del álbum parte de un juego de palabras alrededor de una tradición clásica de la música: los discos homónimos o self-titled albums, aquellos que llevan el mismo nombre que la banda o artista.

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En el caso de CONOSUR, un proyecto que desde su origen se ha alejado de la estructura convencional de una banda, el título self-title funciona como una reinterpretación de ese concepto y, al mismo tiempo, como una declaración sobre su propia identidad.

La dualidad creativa

self-title está concebido en dos lados con identidades sonoras diferentes, reflejando dos formas de entender y experimentar el proceso creativo dentro de un mismo proyecto.

El Lado A reúne cuatro canciones nacidas durante un retiro musical en Michigan, donde ‘‘Dubi” compartió el proceso creativo con Tom Cox, Louis Van Camp y Troy Cruz. Lejos de las condiciones tradicionales de un estudio, estas sesiones apostaron por la espontaneidad y la interacción entre los músicos, dando como resultado un sonido más orgánico, directo y colectivo.

Parte de este universo ya había sido presentado a través de canciones como I CAN’T GET ENOUGH y A LOVE STORY”, grabadas con batería, guitarra y bajo dentro de una cabaña sin tratamiento acústico, permitiendo que el espacio, la energía de las interpretaciones y la dinámica entre los músicos se convirtieran también en parte del sonido del álbum.

El Lado B, en cambio, muestra una dimensión más personal de Nicolás “Dubi” Rubio. Dentro de esta sección se encuentran dos canciones producidas íntegramente por él, ofreciendo una mirada más directa a su identidad como compositor, músico y productor.

A lo largo del álbum, estas dos perspectivas - la creación colectiva y la exploración individual - conviven dentro de una misma propuesta. self-title cuenta además con diferentes colaboraciones que amplían su universo creativo, incluyendo la participación de Tom Cox, Louis Van Camp y Troy Cruz, así como del productor chileno Benzo Lombardo.

Nuevo ciclo de presentaciones

Esta dinámica vuelve a poner en práctica uno de los principios fundamentales sobre los que se construye CONOSUR: entender la música como un espacio de encuentro. Más que una banda tradicional, CONOSUR funciona como un proyecto abierto donde músicos, productores, ideas, lugares e influencias pueden encontrarse y generar algo nuevo.

Con el lanzamiento de self-title también comienza un nuevo ciclo para CONOSUR. Después de una etapa enfocada en la creación, grabación y lanzamiento progresivo de nueva música, el proyecto se prepara para llevar este material al escenario e iniciar una nueva etapa de presentaciones en vivo.

El álbum también tendrá una edición especial en vinilo, cuyo lanzamiento será anunciado próximamente, trasladando la dualidad de sus dos lados a un formato físico que conecta directamente con la manera en que fue concebido el proyecto.

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