Shakira confiesa que no disfrutaba hacer música en Barcelona

Shakira arriba al lanzamiento del disco Las mujeres ya no lloran, en el Hard Rock Live, en Hollywood, Florida.

MIAMI.- Son muchos los giros que ha dado la vida de Shakira en los últimos años. De artista exitosa a pareja de una estrella del fútbol, conformar una familia, alejarse un poco de su carrera y posteriormente lidiar con una mediática separación. Ahora renace con Las mujeres ya no lloran, un disco en el que explora cómo después de una tormenta ha logrado conseguir la paz.

"A veces era como una relación amor odio. Porque cada vez que tenía que ir al estudio para trabajar, sentía que estaba dejando a mi familia desatendida. Así que hubo momentos en los que realmente no lo disfruté. Me sentía culpable, desgarrada, pero ahora es totalmente diferente", comentó la barranquillera.

Shakira explicó que si bien ha sido un reto volver a la música como madre soltera, pues no cuenta con un apoyo (pareja) en casa y los horarios de la industria son demandantes, considera que también ha sido un punto a favor no estar comprometida con alguien.

"En cierto modo, es una suerte no tener un marido porqué me estaba arrastrando hacia abajo. Ahora siento ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones y de hacer música. Es una necesidad compulsiva que no sentía antes".

En ese sentido, la compositora manifestó que Milan y Sasha comprenden perfectamente que su madre esté nuevamente involucrada en su oficio.

"Entienden lo importante que es para mí hacer música, lo relevante que es seguir siendo productiva y son realmente maravillosos. Lo entienden y me apoyan".

El disco

En la conversación, Shakira también aborda la importancia de este disco y lo que significa. No solo es su renacer, es también un material dedicado al amor y a la pérdida.

"Es probablemente la lección más valiosa que he aprendido. Es mejor confiar que no haber confiado nunca. Porque, como trato de enseñarle a mis hijos, hay mucha más gente buena en este mundo y vale la pena atreverse, vale la pena amar. El amor es la experiencia más increíble que un humano puede experimentar y nadie debería quitarte esa posibilidad. Creo que hay mucha gente buena, no importa las experiencias malas que pasas en la vida, siempre hay mucho más que esperar", señaló.

Por último, la colombiana destacó que, aunque desde joven ha trabajado con pasión, el esfuerzo que hoy imprime a su música es parte del agradecimiento que siente hacia sus fanáticos y del ejemplo que quiere dar a sus hijos.

"En cierto modo, me siento más completa ahora. Siento que los fans realmente han demostrado su lealtad y su amor, y me sentí tan respaldada y amada. Y por eso, siento que les debo mucho. Y por eso quiero asegurarme que les devuelvo, al menos, una cuarta parte de lo que me han dado. Quiero ser una mejor artista para ellos y también quiero ser un buen ejemplo para mis hijos. Esas son las dos mayores motivaciones que tengo ahora mismo: quiero mostrarle a mis hijos la ética del trabajo y la pasión por lo que haces en la vida", enfatizó.