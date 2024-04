Shakira explica porqué a sus hijos no les gustó "Barbie"

Shakira en la fiesta de lanzamiento de su álbum "Las mujeres ya no lloran," la madrugada del viernes 22 de marzo de 2024, en Hollywood, Florida.

MIAMI.- Shakira continúa promocionando su disco Las mujeres ya no lloran, y en una reciente entrevista concedida a Allure , la cantante colombiana confesó que a sus hijos Milan y Sasha no les gustó la película más taquillera del 2023: Barbie.

Fue entonces cuando la periodista Patricia Alfonso le preguntó acerca del feminismo y las producciones que evidencian un mundo regido por las mujeres, como lo fue la película de Greta Gerwing, Barbie.

No obstante, su respuesta fue contraria a la que muchos quizá pensaron: "Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castrante, y estoy de acuerdo, hasta cierto punto", confesó.

¿Por qué rechazan Barbie?

Shakira señaló que entiende en parte lo que sus hijos sintieron con el filme y compartió que para ella es importante que sus hijos crezcan en una sociedad en la que mujeres y hombres tengan espacios para ser importantes sin que ninguno prive al otro de alcanzar sus metas y aspiraciones.

"Estoy criando a dos niños, quiero que ellos también se sientan poderosos (mientras) respetan a las mujeres. Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también", señaló.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Allure Magazine (@allure)

En este sentido, la intérprete agregó que hombres y mujeres están en el mundo para complementarse y este propósito no debería perderse.

"Creo en dar a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. (...) Pienso que los hombres tienen propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse".

La periodista preguntó: "¿Sólo porque una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba?".

A lo que Shakira respondió: "¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que tienen el deber de llevarla también?".

Renacer como mujer

La artista de 47 también destacó que la realización de su nuevo disco la ayudó a renacer en medio de una tempestad, y agregó que su nueva versión está compuesta en términos que ella considera apropiados.

"Crear este disco ha sido una transformación en la que he renacido como mujer. Me he reconstruido a mí misma en las formas que considero apropiadas", comentó.

Pese a considerar que hombres y mujeres deben mantener un equilibrio en sus propósitos en la tierra, Shakira dejó salir su empoderamiento y libre albedrío en cómo vivir su vida.

"Nadie me dice cómo o cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo convertirme en una mejor versión de mí misma. Eso lo decido yo", enfatizó.