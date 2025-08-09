sábado 9  de  agosto 2025
CONTROVERSIA

Amara la Negra confiesa que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 15 años

La cantante y actriz recordó que por años se mantuvo callada por vergüenza, miedo y rechazo, pero que con el tiempo decidió hablarlo y comentarle a su madre lo que había ocurrido

La cantante y actriz estadounidense Amara La Negra asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

AFP/Giorgio Viera
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Amara La Negra expuso que fue víctima de abuso sexual, por parte de un productor musical, cuando tenía 15 años. La artista dominicana expuso la traumática experiencia durante una entrevista que tuvo con Carlos Mesber, en la cual señaló por años guardó el secreto.

"Mi primera experiencia sexual fue una violación por un productor musical", comentó la presentadora de Desiguales.

La cantante y actriz recordó que por años se mantuvo callada por vergüenza, miedo y rechazo, pero que con el tiempo decidió hablarlo y comentarle a su madre lo que había ocurrido. "Yo me lo guardé por mucho tiempo. Tal vez por unos dos o tres años yo me guardé eso y después se lo dije a mi mamá".

"Uno siente verguenza, uno no sabe como decirlo, automáticamente pueden decir que fue tu culpa, qué tú hiciste para provocarlo. Sí me sentí muy culpable. Hoy por hoy, me siento madura y fuerte suficiente para decirlo: me sucedió esto, yo no lo escogí".

No obstante, con los años, Amara La Negra reconoce que halló el camino para sanar y sentir paz consigo misma, sin que el trauma la defina.

"Fue parte de mi historia, parte de mi vida. No le recomiendo a nadie quedarse callado. Tienes que hablar, tienes que decirlo, pero yo no lo hice en su momento".

Agresión

En abril, Amara La Negra habló por primera vez sobre la agresión sexual que sufrió. Fue en el podcast En Positivo de Lourdes Del Río, donde expuso cómo una pauta musical terminó convirtiéndose en una pesadilla.

"Yo grabé mi música, pero de regreso a mi casa no me lleva a mi casa, me dice: 'Bueno tengo que hacer una parada en una casa', porque él hace bienes raíces. Él para en un casa, no voy a decir abandonada pero sin luces ni nada. Él entra, en mi inocencia, me manda entrar porque yo estaba en carro, donde ya llevaba un ratico, y dentro de esa casa, era una casa vacía, se entra en un forcejeo y sucede lo que sucedió", recordó entonces.

La actriz y cantante señaló que al llegar a su casa, aunque no dijo lo que había pasado, pudo ver que su madre presintió lo que algo malo había sucedido.

"Cuando termina, me monto en su carro otra vez porque igual no sé dónde estoy y tengo que llegar a mi casa, con mi ropa toda rota y el pelo jalado, hecha un desastre, llego a mi casa y corro hacia el baño para que mi mamá no me viera. Pero el instinto maternal, ella me miró y supo que algo estaba mal. Nunca le dije lo que sucedió hasta años después".

Temas
