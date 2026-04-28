Shakira lamenta muerte de trabajador de su show en Río

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La cantante colombiana Shakira expresó su profundo pesar tras el trágico fallecimiento de un operario durante el montaje de su escenario en Río de Janeiro. En un comunicado a People en Español la artista manifestó su solidaridad con la familia de la víctima.

El intérprete de Barranquilla rompió el silencio para honrar la memoria del trabajador. "Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos".

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Incidente en Copacabana

El accidente ocurrió el domingo 26 de abril en la playa de Copacabana, donde se ultiman los detalles para el concierto gratuito programado para este 2 de mayo de 2026.

El fallecido, un joven de 28 años, fue víctima del colapso de una estructura de soporte mientras realizaba maniobras de altura.

Aunque la producción del evento Todo Mundo no Rio ha confirmado que el cronograma sigue en marcha, la seguridad en el recinto ha sido reforzada bajo la supervisión de las autoridades brasileñas para evitar nuevos incidentes durante la recta final del montaje.