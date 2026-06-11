jueves 11  de  junio 2026
MÚSICA

Shakira asegura estar lista para la apertura de la Copa del Mundo

La FIFA confirmó previamente que Shakira participará junto al cantante nigeriano Burna Boy en la apertura del campeonato, donde ambos interpretarán Dai Dai

Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.&nbsp;

Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy. 

EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante colombiana Shakira aseguró este miércoles que está lista para presentarse en la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol que se celebrará este jueves en Ciudad de México.

“Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos!! No puedo esperar a veros a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup”, escribió la artista en un mensaje en sus redes sociales.

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La publicación fue hecha a menos de 24 horas del inicio del torneo, cuya ceremonia inaugural tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, conocido como Estadio Azteca, de la capital mexicana y marcará el arranque del Mundial organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá.

El texto fue acompañado de algunas fotografías en donde se observa a la cantante con vestimenta negra, lentes oscuros y acompañada de bailarines.

En la misma publicación, la colombiana compartió un video en el que se ve su llegada al estadio, así como los ensayos de sus bailes.

La FIFA confirmó previamente que Shakira participará junto al cantante nigeriano Burna Boy en la apertura del campeonato, donde ambos interpretarán Dai Dai, una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

Shakira mundialista

La colombiana, una de las artistas más asociadas a las Copas del Mundo tras el éxito global de Waka Waka (This Time for Africa) en Sudáfrica 2010, y de La La La en Brasil 2014, encabezará un cartel que incluye también a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y Tyla.

La ceremonia está programada para comenzar antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, en un torneo histórico que contará por primera vez con 48 selecciones participantes y que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

La colombiana también será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia de la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Arena, junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, modalidad de concierto que hasta ahora estaba reservada para el Super Bowl.

FUENTE: EFE

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