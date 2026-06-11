Maná y Shakira abren el show de inauguración del Mundial 2026

La cantante, compositora y productora colombiana Shakira actúa durante la ceremonia de apertura antes del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México en Ciudad de México el 11 de junio de 2026.

CIUDAD DE MÉXICO.- La banda de rock Maná y la cantante colombiana Shakira se apuntaron el arranque del show musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Con su emblemática canción Oye mi amor, la banda originaria de Guadalajara se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

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La cantante mexicana Lila Downs fue la encargada de dar pie al espectáculo musical.

"Pueblos del mundo, bienvenidos a México", dijo Lila Downs, quien vistió un huipil blanco.

Posteriormente, Shakira se presentó para interpretar el tema oficial de la FIFA World Cup 2026, Dai Dai, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

El emblemático recinto capitalino se convierte así en el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

FUENTE: AFP