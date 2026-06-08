Shakira y Belinda se encuentran en los ensayos de la inauguración del Mundial

MIAMI.- Inicia el conteo regresivo para el inicio de la Copa del Mundo 2026 . Y como parte de este gran evento, las estrellas que formarán parte de la gran inauguración en México ya se preparan para el espectáculo, momento que nos ha dejado una postal emotiva: Shakira y Belinda coincidiendo en los ensayos.

Durante el fin de semana se viralizó una fotografía del encuentro. En la misma, las artistas lucen cómodos outfits que les ayudan a poder cumplir con el ensayo de las coreografías.

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"Shakira lució un par de leggins negros y un top del mismo color, además de llevar el pelo recogido, mientras que Belinda se dejó ver con un conjunto deportivo en negro con gris. Al verse, ambas intercambiaron unas palabras, sonrisas además de un cálido abrazo, dando muestra de sororidad, compañerismo y admiración mutua", reseña la revista ¡HOLA!.

Evento

En el opening de la cita mundialista, la artista colombiana interpretará el himno oficial Dai Dai, junto a Burna Boy; mientras que Belinda cantará Por Ella junto a Los Ángeles Azules.

En el evento también actuarán Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Los Ángeles Azules y Maná.

La ceremonia de inauguración inicia a las 11:30am (hora local).

El pitazo que pondrá a correr la pelota Adidas Trionda sonará a la 1:00 p.m. con las selecciones de México y Sudáfrica.