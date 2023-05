Shakira: "Las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar"

La gala fue presentada por la cantante Ivy Queen y la actriz mexicana Jacqueline Bracamontes, y contó también con la participación de Ludmilla, JP Saxe, Guaynaa, Lele Pons, Ha*Ash, Greeicy, Elena Rose y Nicole Zignago.

El evento se transmitirá este domingo 7 a las 9 p.m. por Telemundo y Peacock.

En esta primera edición, Billboard reconoció a Ana Gabriel como Leyenda Viviente; Emilia, con el premio Estrella en Ascenso; María Becerra, con el premio Visionaria; Evaluna con el premio Tradición y Futuro; Goyo con el premio Agente de Cambio, y Thalía como Poderosa Global.

Asimismo, la cantante colombiana Shakira fue galardonada como la Mujer del Año, quien al subir al escenario compartió con los asistentes un emotivo mensaje sobre la fortaleza de las mujeres, y la importancia en esta industria.

"Como ustedes saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida. Hoy me he sentido más fuerte que nunca lo que es ser mujer, y lo que significa verdaderamente ser mujer, porque es un año en el que me he dado cuenta que las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos; creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser", reseña la revista People.

La barranquillera aseguró que todas las mujeres, en algún momento, se han dejado a un lado así mismas por querer satisfacer a otras personas; pero en medio de la turbulencia es posible hallarse, aceptarse y quererse sin necesidad de tener la aprobación de otros.

"Hay un momento en la vida de toda mujer, cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Hay un momento en la vida de toda mujer en el que el deseo, ese que tenemos de ser perfectas, se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importan tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma" .

Señaló que aunque en el último año cuando se sintió más perdida la música la regresó a su lugar, pero fueron otras mujeres las que le dieron las mayores enseñanzas.

"Es verdad que cuando me sentí más perdida fue la música la que me puso de regreso a mi misma. Pero las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres, y por ellas, por ustedes escribí lo que escribí y canté lo que canté porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, puede hablar con la honestidad más brutal, cantar con rabia y bailar extasiada".

Por último, Shakira dedicó el reconocimiento a su madre, y recordó la importancia de las mujeres en la música, asegurando que ha sido el talento femenino el que ha roto paradigmas y ha calado hasta una cima a la que antes no se les permitía llegar.

"Más que celebrar a la mujer del año, deberíamos celebrar el año de las mujeres. Las mujeres hemos tocado temas que no se podían tocar, hemos dicho cosas que no se podían decir, y aunque algunos se hayan quejado por ahí, ya no hay marcha atrás, juntas hemos dado un paso al frente, y con cada paso que damos, de la mano, somos más libres y más plenas".

