Shakira presenta a la niñera de sus hijos en concierto en México

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira "Las Mujeres ya no Lloran" en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.

MIAMI.- Shakira sigue brillando en México , donde ha compartido momentos especiales de la gira Las mujeres ya no lloran. Y en su más reciente concierto, la colombiana le hizo un guiño a la cultura mexicana al invitar a Fuerza Regida al escenario para interpretar dos de las canciones que tiene con la agrupación.

"Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", dice al inicio del tema.

"Tienes un jefe de mie** que te paga bien. Tú llegas caminando y él en Mercedes-Benz...", cantó la colombiana, mientras entre los bailarines Melgar se abrió paso. Al ser reconocida, el público ovacionó a ambas mujeres.

Shakira agregó: "Dile la verdad, aun sin indemnización". Lili, que estaba siendo proyectada en las pantallas del estadio, hizo un gesto con el que quiso dar la razón a la cantante.

Los seguidores de Meberak han tomado esta acción de Shakira como otro dardo directo a Piqué, pues cuando el sencillo fue lanzado trascendió que la niñera no había recibido la compensación salarial que solicitó al exfutbolista por sus años de servicio, luego de que aceptara irse con la artista a Miami.

"El público mexicano ha sido tan fiel"

Tras el concierto, Shakira aseguró a la revista Billboard que cada noche en México se ha esforzado por darle una sorpresa al público, pues han sido seguidores leales desde el inicio de su carrera.

"Tenía muchas ganas de darles una sorpresa. Es que cada día me esfuerzo por darles algo más porque el público mexicano ha sido tan fiel, tan cariñoso y me ha levantado cada vez que lo he necesitado, y quería sorprenderlos con algo que les llenara el corazón. Tenerlos hoy en el escenario fue un verdadero lujo".

Desde que pisó México, la colombiana ha tenido un show personalizado con guiños al país.

En su primera noche, integró Ciega, sordomuda al repertorio de la gira con una presentación que contó con mariachis como un homenaje a la nación.

Shakira también anunció cuatro nuevas fechas en México: 29 de agosto en Ciudad de México, el 2 de septiembre en Queretaro, el 6 en Guadalajara y el 12 en Puebla.