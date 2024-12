Shakira revela cómo Chris Martín la apoyó durante el proceso de separación

Recientemente la colombiana reveló que una de esas personas que le dio soporte fue Chris Martin , con quien mantiene una amistad desde 2014 , cuando ambos fueron coach del programa The Voice.

"Estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí desconsolada. Se comunicaba conmigo todos los días para ver cómo estaba, me enviaba palabras de apoyo, fortaleza y sabiduría", dijo la barranquillera.

Apoyo incondicional

En este sentido, Shakira compartió la visión que tiene del intérprete británico, a quien considera una persona sensible. "Lo veo como una persona que ve la vida desde una perspectiva diferente, que es sensible a las necesidades de los demás y muy empático, muy empático".

La intención del líder de Coldplay siempre fue hacerle entender a la madre de Milan y Sasha que pese a la circunstancias, volvería con más fortaleza a la acción; por lo que no solo la llenó de palabras de aliento sino también de detalles que reforzaban sus argumentos.

Ejemplo de ello fue una foto que Martin le envió de un jarrón roto pegado con oro y el mensaje: “Kintsugi: vas a ser mucho más fuerte cuando esto acabe".