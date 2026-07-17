Shakira pide a Francia y Alemania apoyar reconstrucción de escuelas de Venezuela tras terremotos

Shakira asiste a la Gala del Met 2025, que celebra "Superfine: Tailoring Black Style", en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI .– En la antesala de la histórica final de la Copa del Mundo, la estrella global Shakira ha lanzado un enérgico llamado humanitario dirigido a los gobiernos de Francia y Alemania.

La artista colombiana solicitó formalmente el apoyo de ambas naciones europeas para la reconstrucción de la infraestructura educativa en Venezuela, severamente afectada por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado 24 de junio.

MÚSICA Justin Bieber se une a Shakira y Madonna en 'show' de medio tiempo del Mundial

El pronunciamiento se realizó en el marco de sus compromisos como aliada principal del Fondo FIFA Global Citizen para la Educación, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares destinando un dólar por cada entrada vendida durante el torneo global.

Llamado directo a las potencias europeas

Aprovechando la inmensa plataforma mediática del Mundial, Shakira exhortó al presidente francés Emmanuel Macron y al canciller alemán Olaf Scholz a sumarse a los esfuerzos de ayuda internacional a través de aportes financieros directos.

El objetivo prioritario es rehabilitar los planteles escolares destruidos en el norte de Venezuela, garantizando el rápido retorno a las aulas de miles de niños y adolescentes que hoy se encuentran fuera del sistema escolar debido a la catástrofe natural.

La cantante, reconocida mundialmente por su labor filantrópica en materia educativa a través de su propia Fundación Pies Descalzos, enfatizó que la educación es la herramienta más poderosa para la recuperación de las comunidades vulnerables tras una tragedia de esta magnitud.