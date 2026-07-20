lunes 20  de  julio 2026
POLÉMICA

Hijo de Britney Spears reacciona a rumores de que la cantante fue reemplazada por un doble

El joven de 19 años abordó la situación de manera frontal durante una transmisión en vivo en sus redes sociales mientras interactuaba con sus seguidores

La cantante estadounidense Britney Spears llega al estreno de Érase una vez en Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 22 de julio de 2019.&nbsp;

La cantante estadounidense Britney Spears llega al estreno de "Érase una vez en Hollywood" de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California, el 22 de julio de 2019. 

AFP/Valerie Macon
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jayden James Federline, el hijo menor de la Princesa del Pop, Britney Spears, rompió el silencio para confrontar y calificar de "ridículas" las persistentes teorías conspirativas que circulan en internet, las cuales aseguran que la cantante falleció y fue reemplazada por una doble o un clon.

El joven de 19 años abordó la situación de manera frontal durante una transmisión en vivo en sus redes sociales mientras interactuaba con sus seguidores. Al ser cuestionado sobre estos rumores, que cíclicamente inundan las plataformas de video, el joven desestimó las versiones con humor y con notable frustración ante la desinformación digital.

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El detonante de la reacción de Jayden fue un clip viral en TikTok, cuyo título planteaba la pregunta generalizada por ciertos grupos de fanáticos: "La mayor teoría conspirativa de la historia: ¿Sigue viva Britney Spears?".

“Amigo, simplemente puedes ir a sus redes sociales y verla ahora mismo. ¿Están locos?”, respondió Jayden entre risas durante el live.

Más allá de desmentir la supuesta suplantación, el hijo de la intérprete de Toxic aprovechó el espacio para lanzar una fuerte crítica hacia la rapidez con la que las audiencias globales consumen y validan contenido falso solo por su nivel de viralidad.

“La gente sabe lo crédula que es la población y se aprovecha de eso. Si ven algo en los medios y tiene muchos likes, simplemente se lo creen sin investigar”, reflexionó.

Relación en reconstrucción

Estas declaraciones de Jayden James surgen en un momento clave para el entorno familiar de la artista. Tras años de distanciamiento mediático y tensiones familiares con sus hijos, diversos reportes recientes apuntan a que los hermanos han comenzado un proceso de reconciliación y acercamiento afectivo con su madre.

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