lunes 20  de  julio 2026
HOMENAJE

Reina Sofía recibe medalla de oro de Universidad de Salamanca por compromiso con la poesía

El galardón, que ha adquirido proyección social y mediática, lo que implica gran difusión, lo recibió en la última edición de 2026 el español Jaime Siles

La reina Sofía, de España, visita el Museo de Santa Cruz, en Toledo, el 15 de octubre de 2014.

La reina Sofía, de España, visita el Museo de Santa Cruz, en Toledo, el 15 de octubre de 2014.

Europa Press

SALAMANCA.- La Universidad de Salamanca acordó este lunes conceder a la reina Sofía su medalla de oro, máximo galardón concedido a personas e instituciones, por su compromiso durante 35 años con el premio de poesía iberoamericana que lleva su nombre.

Así lo trasladó el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quien destacó "el esfuerzo que hace (la reina) por estar ahí siempre" con la entidad académica y todo lo que es literatura.

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A preguntas de los medios, el rector recordó que la universidad lleva trabajando 35 años con la reina Sofía, madre de Felipe VI, a través de ese premio, que "es un proyecto muy suyo, en el que está totalmente volcada".

"Pensamos que había sido el momento de agradecerle el esfuerzo que hace por estar ahí siempre con nosotros, por todo lo que es la literatura, por todo lo que es la poesía; y porque siempre que la necesitamos está apoyando a la Universidad de Salamanca".

Premio

El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que se entregó por primera vez en 1992, lo otorga la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, organismo público que gestiona los bienes vinculados a la Corona de España.

Está dotado con 42.100 euros y tiene por objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.

El galardón, que ha adquirido una gran proyección social y mediática, lo que implica gran difusión, lo recibió en la última edición de 2026 el español Jaime Siles. Entre los premiados de otras ediciones figuran, por ejemplo, la colombiana Piedad Bonnett (2024) o la nicaragüense Gioconda Belli (2023).

FUENTE: EFE

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