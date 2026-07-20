Victoria Beckham diseña vestido de novia para Mel C, excompañera de Spice Girls

Victoria Beckham desfilará el 30 de septiembre en la Semana de la Moda de París.

MIAMI.- Los lazos entre las exintegrantes de Spice Girls siguen más vigentes que nunca, esta vez con la moda como punto de encuentro. Victoria Beckham confirmó oficialmente que fue la encargada de confeccionar el vestido de novia exclusivo para el matrimonio de su excompañera de grupo, Melanie Chisholm, conocida mundialmente como Mel C.

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La ceremonia privada tuvo lugar en una pintoresca casa de campo rodeada de naturaleza al norte de Inglaterra, marcando un giro inesperado para la cantante de las Spice Girls, quien durante años había asegurado públicamente que el matrimonio no formaba parte de sus planes de vida.

De acuerdo con reportes recabados por Daily Mail, la pareja apostó por una boda discreta y de bajo perfil, alejada de la ostentación y los grandes reflectores mediáticos, contando únicamente con la presencia de familiares y amigos muy cercanos.

Un diseño exclusivo de "Posh Spice"

Uno de los elementos más destacados de la celebración fue el atuendo nupcial de la cantante. Mel C caminó hacia el altar luciendo un elegante vestido blanco de espalda descubierta, confeccionado de forma exclusiva por su excompañera de grupo y diseñadora de modas, Victoria Beckham.

La pieza fue un regalo personal de Beckham debido a la sólida amistad que las une.

A pesar de haber diseñado la prenda, Victoria no pudo asistir físicamente al enlace matrimonial. La diseñadora se encontraba en Estados Unidos junto a su esposo, David Beckham, cumpliendo compromisos previamente agendados relacionados con la Copa del Mundo de Fútbol.

Fuentes cercanas aseguraron que Beckham lamentó perderse la ceremonia, pero envió sus mejores deseos desde la distancia.