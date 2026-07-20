Gasolina en Florida sube 13 centavos y roza los $4 por galón

Precio de la gasolina en una estación de Miami.

MIAMI.— El precio promedio de la gasolina regular en Florida alcanzó este lunes 20 de julio los 3.93 dólares por galón, cerca de 13 centavos más que la semana anterior, impulsado por el encarecimiento del petróleo en medio del conflicto entre Washington y Teherán.

En el área metropolitana de Miami, la gasolina regular promedia 3.93 dólares por galón, mientras la de grado medio cuesta 4.35 dólares y la especial alcanza los 4.62 dólares, según la Asociación Estadounidense del Automóvil, AAA.

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El incremento obliga a los conductores del sur de Florida a destinar más dinero para llenar el tanque, especialmente en las zonas donde el combustible ya se acerca o supera los cuatro dólares por galón.

Zonas más caras y más baratas de Florida

El combustible más económico del estado se encuentra en Panama City, donde la gasolina regular promedia 3.70 dólares por galón.

Le siguen Pensacola, con 3.74 dólares, y el área de Crestview-Fort Walton Beach, con 3.75 dólares.

En el extremo opuesto, West Palm Beach-Boca Raton registra el precio más alto de Florida, con un promedio de 4.10 dólares por galón.

Fort Lauderdale y Naples también figuran entre las áreas metropolitanas más caras, ambas con un promedio cercano a los 3.99 dólares por galón.

A nacional supera los cuatro dólares

A nivel nacional, la gasolina regular promedia 4.00 dólares por galón, 12 centavos más que la semana anterior y cinco centavos por encima del promedio registrado hace un mes.

El contraste es mayor frente al año pasado. En esta misma fecha de 2025, el precio nacional era de 3.14 dólares por galón, unos 86 centavos menos que en la actualidad.

Conflicto entre Washington y Teherán presiona el petróleo

El aumento de la gasolina coincide con una nueva escalada del conflicto entre EEUU e Irán y con la reducción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte internacional de petróleo.

Los ataques contra embarcaciones, instalaciones civiles y plantas energéticas han elevado la preocupación por posibles interrupciones prolongadas del suministro.

En este escenario, el petróleo Brent se cotiza alrededor de 87.04 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate, referencia estadounidense, ronda los 80.92 dólares.

La reducción de los viajes por el estrecho de Ormuz y la posibilidad de que la guerra marítima se extienda hacia el estrecho de Bab el-Mandeb podrían mantener la presión alcista sobre el crudo durante los próximos días.

El encarecimiento del petróleo suele trasladarse posteriormente a las refinerías, los distribuidores y las estaciones de servicio, lo cual termina reflejándose en el precio pagado por los conductores.

Consejos de AAA para ahorrar gasolina

Ante los precios elevados, AAA recomienda combinar varias diligencias en un mismo recorrido para evitar viajes innecesarios y planificar las rutas antes de salir.

La organización también aconseja conducir de forma moderada y evitar aceleraciones bruscas y frenazos repentinos, debido a que estas maniobras aumentan el consumo de combustible.

Otra recomendación es retirar del vehículo los objetos innecesarios, ya que el peso adicional obliga al motor a consumir más gasolina.

AAA sugiere además comparar los precios mediante aplicaciones móviles para localizar las estaciones más económicas.

En algunos establecimientos, pagar en efectivo puede representar un ahorro adicional, debido a que ciertas gasolineras aplican recargos a los clientes que utilizan tarjetas de crédito.

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