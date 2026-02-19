jueves 19  de  febrero 2026
Lo que se sabe del escándalo con el exjefe del cuerpo de sindicato de peloteros

Tony Clark renunció como jefe del sindicato de peloteros tras una investigación interna y en medio de una pesquisa federal, justo antes de las negociaciones laborales en MLB

Tony Clark, Director Ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la MLB, observa antes del primer juego de la Serie Mundial entre los Diamondbacks de Arizona y los Rangers de Texas en el Globe Life Field el 27 de octubre de 2023 en Arlington, Texas.&nbsp;

Stacy Revere/Getty Images/AFP
Por Pedro Felipe Hernández

La Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) vive uno de los momentos más turbulentos de su historia reciente tras la renuncia de Tony Clark como director ejecutivo del sindicato, en medio de una investigación interna y una pesquisa federal que sacuden al béisbol profesional a pocos meses de nuevas negociaciones laborales.

El sindicato confirmó la salida del exjugador a través de un comunicado oficial, sin detallar los motivos, aunque diversas fuentes señalaron que la decisión llegó luego de que una investigación interna detectara una relación inapropiada con una empleada del organismo.

¿Por qué renunció Tony Clark?

Según personas con conocimiento directo del caso, el subcomité ejecutivo de ocho miembros pidió la renuncia de Clark tras descubrirse que mantenía una relación con su cuñada, quien trabaja en el sindicato desde 2023. Aunque el exdirigente fue exonerado de responsabilidades relacionadas con la gestión financiera, la situación generó presión interna en un momento extremadamente sensible para la organización.

Clark, de 53 años y ex primera base All-Star, había sido una figura clave en la MLBPA desde que asumió el cargo en 2013 tras la muerte de Michael Weiner. Durante su mandato lideró acuerdos laborales importantes, incluyendo el convenio alcanzado en 2016 y el firmado en 2022 luego de un cierre patronal de 99 días.

Investigación federal y tensiones internas en la MLBPA

La renuncia se produce mientras la fiscalía federal en Brooklyn investiga a OneTeam Partners, una empresa de licencias fundada en 2019 por la MLBPA junto con la asociación de jugadores de la NFL y RedBird Capital Partners. Aunque Clark fue liberado de responsabilidad directa por las finanzas del sindicato, continúa bajo escrutinio dentro de esa investigación.

Dentro del gremio, el ambiente es tenso. Jugadores y representantes debatieron quién debería asumir el liderazgo interino, con el nombre del actual subdirector ejecutivo, Bruce Meyer, como principal candidato. Sin embargo, al menos tres peloteros expresaron su oposición durante una conferencia telefónica, lo que retrasó una votación definitiva.

El sindicato planea continuar las discusiones internas en los próximos días, mientras Meyer se mantiene como negociador principal de cara al nuevo convenio colectivo.

Negociaciones laborales y amenaza de conflicto

El cambio de liderazgo llega en la antesala de las negociaciones colectivas que comenzarán en abril para reemplazar el acuerdo laboral que expira el 1 de diciembre. Desde la oficina de los dueños se espera una propuesta de límite salarial, una idea históricamente rechazada por los jugadores y que podría derivar en un conflicto laboral e incluso en la cancelación de partidos por primera vez desde 1995.

Algunos miembros del subcomité ejecutivo han intentado transmitir calma. El lanzador Tarik Skubal aseguró que la salida de Clark no debería afectar las conversaciones, destacando la experiencia de Meyer en procesos anteriores.

Un momento crítico para el sindicato

Además del impacto político interno, la MLBPA canceló el inicio de su tradicional gira por los entrenamientos primaverales, señal de que la crisis ha alterado la agenda habitual del gremio. Mientras los jugadores se preparan para la temporada, la organización enfrenta el desafío de redefinir su liderazgo en medio de investigaciones y de una negociación colectiva que podría cambiar el futuro económico del béisbol profesional.

La evolución del caso y la posible designación de un nuevo director ejecutivo marcarán los próximos pasos de un sindicato que históricamente ha sido uno de los más influyentes del deporte estadounidense.

Bruce Meyer asume como director ejecutivo interino

Un día después de la salida de Clark, la MLBPA confirmó un movimiento clave para mantener la estabilidad: Bruce Meyer fue promovido de forma unánime como director ejecutivo interino por la junta ejecutiva del sindicato. La decisión busca garantizar continuidad en plena preparación para una negociación colectiva que se anticipa compleja.

Meyer, abogado laboralista de 64 años, forma parte del sindicato desde 2018 y fue el principal negociador durante el cierre patronal de 2021-2022 que terminó con un acuerdo laboral de cinco años. Su experiencia previa incluye tres décadas en el bufete Weil, Gotshal & Manges y un paso por la asociación de jugadores de la NHL antes de llegar al béisbol.

Junto a su ascenso, Matt Nussbaum fue designado subdirector ejecutivo interino, también con aprobación unánime. Según Meyer, el cambio de liderazgo no modificará la estrategia del sindicato frente a los dueños, especialmente en lo relacionado con la posible implementación de un tope salarial, una medida que la organización ha prometido resistir.

El nuevo director interino insistió en que las prioridades siguen siendo definidas por los jugadores y que las negociaciones continuarán según lo previsto, mientras el sindicato intenta recuperar estabilidad institucional en uno de los momentos más sensibles de su historia reciente.

