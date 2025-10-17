viernes 17  de  octubre 2025
Sofia Richie y Elliot Grainge esperan su segundo bebé

En mayo de 2024, la diseñadora y el ejecutivo musical dieron la bienvenida al mundo a la pequeña Eloise

Sofia Richie Grainge comparte en redes sociales que será madre por segunda vez.

Sofia Richie Grainge comparte en redes sociales que será madre por segunda vez.

Captura de pantalla/Instagram/@sofiagrainge
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Sofia Richie Grainge y su esposo, Elliot Grainge, serán padres por segunda vez. La modelo de 27 años anunció el embarazo en Instagram, al compartir una fotografía en el que muestra frente a un espejo y para de perfil su baby bump.

"En camino a lanzar estos bebés + @srgatelier", escribió la hija del cantante Lionel Richie, haciendo referencia al nuevo integrante de la familia que crece en su vientre y a su marca de ropa SRG (iniciales de su nombre).

La influencer aún no comparte más detalles sobre el embarazo, mientras que en el Instagram de su marca posee tres publicaciones sobre la colección de Otoño 2025, la cual ya está a la venta.

Maternidad

En mayo de 2024, la diseñadora y el ejecutivo musical dieron la bienvenida al mundo a la pequeña Eloise. Desde el nacimiento, Sofia ha sido abierta sobre su maternidad y expuesto la importancia del vínculo que mantiene con la bebé.

"Creo que tener una hija me hizo darme cuenta de la importancia de sentirme segura sin maquillaje. Hablo mucho con ella sobre eso. Me encanta que diga que hablo mucho con ella sobre eso, porque tiene un año y apenas habla, pero estoy convencida de que puede entenderme. Por eso, tenemos conversaciones muy profundas sobre la vida", dijo en un video para el espacio Secretos de Belleza de Vogue.

En mayo de este año, Richie Grainge asistió a la Met Gala y expuso en una entrevista a Entertainment Tonight cómo el evento marcaba un hito importante tras un año de restricciones.

"¿Sabes qué? Fue un día equilibrado. Pasé la mitad del día con mi bebé y la otra mitad disfrutando de una velada de lo más glamurosa, tomándome un trago de tequila, algo que no había hecho en mucho tiempo. Me lo estoy pasando bien, y estoy aquí sin mi marido, algo que no había hecho en mucho tiempo".

"La extraño esta noche, pero estoy muy feliz de estar aquí", continuó.

