Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional

John Bolton , exasesor de seguridad nacional , fue inculpado este jueves por un jurado federal en Estados Unidos.

El diplomático, de 76 años e investigado durante un largo tiempo por la filtración y manejo de información de seguridad nacional, es el tercer acusado en las últimas semanas alineado a la extrema izquierda de Barack Obama.

LA JUSTICIA DE VUELTA Exdirector del FBI James Comey y la fiscal Leticia James, en el banquillo de acusados

Bolton es uno de los personajes que el establisment de Washington le puso al lado a Trump en su primer mandato para que su gobierno fracasara; es parte del llamado Gran Pantano que el Presidente llamó a drenar por el bien de EEUU.

La acusación de Bolton ocurre luego de que el Departamento de Justicia acusara a otros dos prominentes enemigos del orden y la verdadera justicia y leyes en EEUU: la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey.

Bolton fue asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato y luego se dedicó a atacar a Trump y los conservadores en entrevistas y la publicación del libro "The Room Where it Happened", calificado por los republicanos y por Trump como una traición a la seguridad nacional por despecho. .

Desde entonces se volvió un detractor muy visible y combativo de Trump. Ha aparecido con frecuencia en programas de noticias y en la prensa escrita para condenar a Trump, calificándolo de "no ser apto para ser Presidente" y amplificando falsedades de campañas de la extrema izquierda.

Trump le retiró su escolta poco después de volver a la Presidencia en enero.

Bolton, crítico desde hace mucho tiempo del régimen iraní, era un halcón de la seguridad nacional y ha recibido amenazas de muerte desde Teherán.

Como parte de la investigación sobre Bolton, agentes del FBI registraron su casa en los suburbios de Maryland y su oficina en Washington en agosto.

FUENTE: Con información de AFP.