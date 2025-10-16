jueves 16  de  octubre 2025
MODA

Colaborador de Giorgio Armani es nombrado director de su grupo

Según Leo Dell'Orco, presidente del consejo de administración de la empresa citado en el comunicado, Giuseppe Marsocci fue elegido por su experiencia profesional internacional

El diseñador Giorgio Armani despide el desfile en Milán de su colección masculina otoño-invierno 20-21.&nbsp;

AFP

MILÁN.- El director general adjunto de Giorgio Armani, Giuseppe Marsocci, sustituirá al frente del grupo al fundador, fallecido en septiembre, anunció la empresa el jueves en un comunicado.

Marsocci, de 61 años, llegó a Armani en 2003 y dirigió las actividades de la compañía en Norteamérica antes de convertirse en director adjunto a partir de 2019.

El consejo de administración de la empresa dedicada a la moda, la decoración y el sector inmobiliario "adquirirá su forma definitiva en las próximas semanas", "una vez concluidos los trámites y la ejecución del testamento" de Giorgio Armani, indicó el grupo.

Este primer nombramiento es una "importante confirmación de la voluntad unánime de la familia Armani de continuar con el proyecto que Giorgio Armani construyó y apoyó durante 50 años", y debe permitir "comenzar una nueva etapa sin interrupciones", agregó.

Condiciones de Armani

En su testamento, Giorgio Armani pidió a sus herederos que cedieran a medio plazo su imperio a un gigante del lujo como LVMH o L'Oréal.

La pareja y mano derecha de Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, así como sus dos sobrinos, se encargarán de tomar estas decisiones, en calidad de accionistas de la fundación Armani.

Según Leo Dell'Orco, presidente del consejo de administración de la empresa citado en el comunicado, Giuseppe Marsocci fue elegido por "su experiencia profesional internacional, su profundo conocimiento del sector y de la empresa, su discreción, su lealtad y su espíritu de equipo, así como por su cercanía con el Sr. Armani en los últimos años".

"Se trata de un proyecto de extraordinaria importancia, de continuidad y valorización de una de las marcas 'Made in Italy' más prestigiosas del mundo", declaró por su parte Marsocci, también citado en el comunicado.

FUENTE: AFP

