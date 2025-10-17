Al Pacino sobre Diane Keaton: "Ella influyó en el rumbo de mi vida"

MIAMI.- A casi una semana del fallecimiento de Diane Keaton a causa de una neumonía bacteriana , Al Pacino rompió el silencio sobre la muerte de la actriz, quien fue su coprotagonista en el filme de Francis Ford Coppola El Padrino, y con quien también mantuvo una relación romántica.

En un mensaje compartido al medio Deadline, el intérprete reconoció que Keaton no solo fue su compañera y amiga, también ejerció una importante influencia en su vida.

"Cuando escuché la noticia, me conmocioné. Diane era mi compañera, mi amiga, alguien que me trajo felicidad y en más de una ocasión influyó en el rumbo de mi vida. Aunque han pasado más de 30 años desde que estuvimos juntos, los recuerdos siguen vivos, y con su fallecimiento, han regresado con una fuerza tan dolorosa como conmovedora", dijo el actor de 85 años el 16 de octubre.

Pacino y Keaton encarnaron a Michael Corleone y Kay Corleone, respectivamente, y fuera de las cámaras iniciaron una relación romántica.

"Vivía sin límites, y todo lo que tocaba transmitía su energía inconfundible. Abrió puertas a otros, inspiró a generaciones y encarnó un don único que irradiaba a través de su obra y su vida. La gente la extrañará, pero sobre todo, la recordarán. Dejó una huella imborrable. Era imparable, resiliente y, sobre todo, profundamente humana. Siempre la recordaré. Podía volar, y en mi corazón, siempre lo hará", agregó.

Romance

Aunque Diane reconoció estar profundamente enamorada de Al, reveló tiempo después que el ganador del Óscar no quiso sentar cabeza.

"Estaba loca por él. Encantador, divertidísimo, un hablador incansable. Había algo en él que lo hacía sentir como un huérfano perdido, como una especie de sabio idiota y loco. ¡Y qué guapo!", recordó en una entrevista que concedió Diane a People en 2017.

En aquella conversación, la actriz expuso que le pidió al protagonista de Perfume de Mujer casarse, pero este la rechazó. "Trabajé duro en eso. Lo abordé de una manera no perfecta".

Keaton nunca se casó. No obstante, adoptó a su hija Dexter en 1996 y a su hijo Duke en el 2001.