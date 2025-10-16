jueves 16  de  octubre 2025
VENEZUELA

Régimen de Maduro se prepara ante crecientes tensiones con EEUU, reportan que barco encalló

Jefes de la FANB ordenan a colectivos y comunas a unirse a militares en barrios marginales, mientras un buque de transporte de la Armada hizo agua en las costas

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al dictador Nicolás Maduro (centro), pronunciando un discurso junto al ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (izq.), durante una reunión con miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Caracas, el 28 de diciembre de 2023.

Zurimar Campos / Presidencia de Venezuela / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.-Ante el aumento de tensiones con EEUU en los últimos días, el régimen de Nicolás Maduro informó de nuevas movilizaciones y ejercicios militares, principalmente en la capital de Venezuela, ante los anuncios del presidente Donald Trump de operaciones de sus fuerzas por tierra y de la CIA, que parecen inminentes, según reportes por redes.

Un buque de la Armada Bolivariana que se encontraba en las costas del estado Falcón, en el centro occidente del país, como parte de los ejercicios, hizo agua tras encallar, según se informó, lo que revelaría el estado de deterioro del equipamiento militar.

Maduro dijo a través de la red Telegram que movilizó a militares, policías y milicia (civiles con uniforme castrense) para proteger “montañas, costas, escuelas, hospitales, fábricas y mercados” del país. Y aseguró que los despliegues buscan “ganar la paz“.

"¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia", dijo Maduro en un acto, este miércoles, sin referirse a la información difundida por medios, según agencias.

Militares y comunas de Maduro

La movilización inició en las barriadas marginales del país, luego de que las fuerzas navales de EEUU hundieron una embarcación “narcoterrorista” en el Caribe, pero se acrecentó tras los anuncios estadounidenses.

Como parte de las medidas de Maduro, el comandante de la ZODI Carabobo, Héctor Cadenas Daal ordenó “activar a los exploradores especiales, patriotas cooperantes, colaboradores, fuerzas populares (comunas, colectivos, frentes y motorizados revolucionarios) para la búsqueda de información de inteligencia y contrainteligencia (…) para neutralizar actividades contrarrevolucionarias”, según oficio "reservado" de la FANB que fue denunciado por redes.

Y cita “grafits” en lugares públicos, como parte de esas actividades, lo que se interpreta como una señal de mayor represión a la oposición a Maduro.

“Se ha dejado por escrito el vínculo con colectivos armados, comunas y otros sapos cooperantes; este tipo de documentos que luego se convierten en pruebas irrefutables en crímenes de lesa humanidad”, dijo el abogado Zair Mundaray en su cuenta de X.

Encalla buque de Venezuela

En el contexto de los ejercicios militares, el buque de transporte Capana (T-61) de la Armada de Venezuela, el cual ocupaban 300 militares, hizo agua, tras encallar en las cercanías de la localidad de Cumarebo, en el estado Falcón, se informó por redes.

La emergencia de la embarcación, que representa un grave incidente marítimo para la Fuerza Armada Bolivariana y que involucra uno de sus principales transportes logísticos, no ha tenido respuesta oficial.

Se esperaba la activación de un operativo de rescate y salvamento, coordinado por las autoridades navales y de Protección Civil, para evacuar a los más de 300 tripulantes y pasajeros a bordo.

Ofensiva de EEUU

El presidente Trump anunció el inicio de la ofensiva por tierra contra el Cartel de los Soles de Venezuela, “porque tenemos el mar bajo control” y confirmó además la autorización a la CIA para realizar trabajos encubiertos en territorio venezolano, para presionar a Maduro y sus cercanos a dejar el poder.

"Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien bajo control el mar", declaró Trump en el Despacho Oval ante una pregunta de la prensa sobre la posibilidad de realizar ataques en tierra.

Sin embargo, Trump confirmó que autorizó secretamente a la CIA a cumplir misiones encubiertas en Venezuela en contra del régimen de Maduro, tras haber evitado en principio hablar sobre el reporte del New York Times.

FUENTE: Con información de AFP, redes Zair Muñoz

